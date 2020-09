Detailansicht öffnen Nach jahrelanger Diskussion will sich das Augsburger Hotel „Drei Mohren“ künftig „Maximilian’s Hotel“ nennen – und erntet neue Kritik. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

"Mit Maximilian's in die Zukunft" vom 6. August und "Der Mohr ist ein Zeichen von Weltoffenheit" vom 26. Juni:

Sprachliche Bevormundung

Jeder weiß heutzutage: "Weib" ist eine abfällige Bezeichnung für eine Frau. Dabei meint "Weib" ursprünglich nur eine verheiratete Frau, im Gegensatz zum "Weibsbild", einer unverheirateten erwachsenen Frau, beides ohne negative Wertung. Bis in die 1960er-Jahre konnte man unbefangen von "Lehrlingen" sprechen. Dann wurde uns plötzlich gesagt, was vorher niemand wusste, dass dies ein abfälliger Begriff sei. Seitdem sprechen wir stattdessen nur noch korrekt von Auszubildenden oder Azubis.

Einige Zeit später wurde uns klar gemacht, was ebenfalls völlig neu war, dass auch "Neger" ein negativer Begriff sei, der die Verachtung der Schwarzen ausdrücke. Auch der "Mohrenkopf" durfte nun nicht mehr so genannt werden.

Jetzt geht es darum, die letzten Reste des antiquierten Wortes "Mohr" zu tilgen. Das renommierte Augsburger Hotel "Drei Mohren" will seinen traditionsreichen Namen loswerden (und mit dem neuen Namen "Maximilian's" auch noch gegen die deutsche Rechtschreibung verstoßen).

Die nächste Steigerungsform ist der Bildersturm: Der Mohr im Wappen einiger Städte wie Coburg soll nun verschwinden. Was ursprünglich als Huldigung an den Schutzheiligen der Stadt, den heiligen Mauritius, gedacht war, soll plötzlich rassistisch und diskriminierend sein.

Wer sind eigentlich die Erfinder dieser Aktionen, die bisher anständige Wörter und Bilder plötzlich für böse erklären und uns vorschreiben wollen, sie nicht mehr zu verwenden? Sind es Wichtigtuer, die sich in der Rolle des moralisch Überlegenen gefallen und sich berufen fühlen, das Volk auf den rechten Pfad zu führen? Oder sind es vielleicht Witzbolde, die heimlich die Sektkorken knallen lassen, wenn das Volk wieder auf einen ihrer Gags hereingefallen ist? Oder gar Rechtsradikale, die wissen, dass sie es sind, die von der Aufregung über diese sprachliche Bevormundung profitieren? Ich trau es ihnen nicht zu. Aber genial wär's schon. Dr. Stefan Schleipfer, München

Und die Moriskentänzer?

Ich habe eine Empfehlung für alle, die dem Wort Mohr eine negative Aura anhängen: Sollen sie doch mal ins Münchner Stadtmuseum gehen und die Moriskentänzer anschauen! Wer die nicht toll findet, dem ist nun wirklich nicht zu helfen. Dem sollte man aber auch kein Gehör geben, wenn er behauptet, "Mohr" sei ein beleidigendes Wort. Und dem natürlich auch nicht, der sich die Mühe nicht macht, der Bedeutung dieses Wortes erst einmal nachzugehen. Thelma von Freymann, Diekholzen

Heilige Drei Könige als Vorbild

Wenn von einem "Mohr" die Rede ist, hat das mit Rassismus nichts zu tun. Dem Mohr gilt vielmehr besondere Verehrung, ist er doch einer der Heiligen Drei Könige, nämlich der Balthasar, wie jeder im Internet-Heiligenlexikon nachlesen kann. Weil der Balthasar als ein weiser und freundlicher König angesehen wird, sind nach ihm viele Hotels und sonstige Betriebe benannt. Dass der Mohr schon im 19. Jahrhundert unter besonderem Schutz stand, zeigt der 1847 erschienene "Struwwelpeter". Dort wird geschildert, wie drei böse, weiße Buben, die einen Mohren beleidigen, von Sankt Niklas zur Strafe in ein Tintenfass gesteckt werden und dann "viel schwärzer als das Mohrenkind" sind. Die ganze Aufregung ist also völlig überflüssig. Man sollte auch erst einmal die bei uns lebenden Menschen mit schwarzer Hautfarbe danach befragen, ob sie sich durch den Ausdruck "Mohr" überhaupt beleidigt fühlen. Dr. Roderich von Rhein, Baldham

Multiethnische Tradition

Der Name Mauretanien bedeutet das Land der Dunkelhäutigen. Die maurische Kultur war in Nordafrika im frühen Mittelalter allen anderen Kulturen überlegen. Die Mohrenapotheken waren Orte, wo das Wissen praktiziert und Medizin der Mauren verkauft wurden. Vom maurischen Tanz stammt der Name Moriskentänzer. König Ludwig II. ließ sich in Linderhof einen maurischen Kiosk bauen. Moro ist das äquivalente Wort zu Mohr im Italienischen. Als Adjektiv heißt es dunkel. Moro ist ein häufiger Familienname in Italien. Selbst ein bedeutender Politiker, der von den Roten Brigaden getötet wurde, hieß so. Fast jede italienische Stadt hat eine Straße, die nach Aldo Moro benannt wurde. Mauro und Maura sind beliebte Vornamen in Italien. Dunkelhäutig war der Anführer der thebäischen Legion im römischen Reich um 290 nach Christus. Er stammte aus Oberägypten, die Römer nannten ihn Mauritius: der Dunkelhäutige. Das römische Reich war kosmopolitisch, ein Schmelztiegel der Kulturen. Mauritius starb als Märtyrer in der heutigen Schweiz. Seine Verehrung hält bis heute an. Im Vornamen Moritz steckt das Wort Mohr. Die Schweizer Stadt Sankt Moritz ist nach dem Dunkelhäutigen benannt, ebenso die Insel Mauritius. Diese weltumspannende Vermischung der Kulturen ist so faszinierend und wertvoll. Das Coburger Wappen zu ändern hieße ein Stück multiethnischer Kultur zu zerstören. Das kann ich nicht akzeptieren. Diese engstirnige Mentalität war dem römischen Reich und auch der frühchristlichen Kirche fremd. Jens Plotzki, Benediktbeuern