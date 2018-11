1. November 2018, 18:10 Uhr München heute Mohnblumen als Mahnmal für den Frieden / Firmen für den Klimaschutz / Brücke für die Haselmaus

Mindestens drei Wochen sollen die künstlichen, in Handarbeit gefertigten Mohnblumen halten.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Rote Mohnblumen sind Erinnerungs-Blumen. Sie sind ein Symbol des Gedenkens an all die Opfer von Kriegen, insbesondere der ersten beiden Weltkriege. Vielleicht, weil ihre Blüten die Farbe von Blut tragen. Vielleicht auch, weil Klatschmohn im Ersten Weltkrieg auf den frisch aufgeschütteten Hügeln der Soldatengräber als erstes zu blühen begann.

"Auf Flanderns Feldern" hat er gestanden und mit diesem Gedicht verarbeitete der Kanadier John McCrae seine Trauer. Der blühende Mohn ist in diesem Gedicht nicht nur ein Symbol für das Blut der Gefallenen. Er steht auch für die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass das Leben immer weiter geht.

Nach den Weltkriegen ist das Leben weitergegangen. Einst war der Königsplatz ein Ort, an dem die Soldaten aufmarschierten. Heute gehört er zu den lebendigsten Plätzen Münchens, an dem Studenten an lauen Sommerabenden sitzen, lachen und Wein trinken.

Am 11. November jährt sich nun das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal. Der Münchner Aktionskünstler Walter Kuhn wird dann den Königsplatz in ein Meer von Mohnblumen verwandeln, schreibt meine Kollegin Sabine Buchwald. Als Mahnmal für den Frieden. "Nie wieder" lautet der Titel der Aktion.

Das Wetter: überwiegend wolkig, hier und da kann es regnen. Höchsttemperaturen bis zwölf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Firmen für den Klimaschutz München erstickt im Stau - dabei kann jeder dazu beitragen, dass nicht so viele Autos auf den Straßen sind. So sehen die innovativen Mobilitätskonzepte von Münchner Firmen aus. Zum Artikel

Kein Verlass auf die TÜV-Untersuchung Ein Mann wollte die Reparaturkosten für einen von ihm gekauften Mercedes 500 SL erstattet haben. Dem Auto hatte der TÜV beim Kauf weitgehende Mangelfreiheit attestiert, was sich als falsch herausstellte. Zum Artikel

FC Bayern bewirbt sich um Champions-League-Finale 2021 Die Münchner träumen von einem weiteren "Finale dahoam". Der deutsche Fußball-Rekordmeister will die Allianz Arena zum Austragungsort des Endspiels machen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Verlosung: Reimemonster - Classic Hip Hop & Hits | 03.11. Muffatcafé Classic Hip Hop Nights mit 2 Pac und Torch und sowieso allem was zur Créme-De-La-Créme des Oldschool Raps gehört. Mit zwei DJs an den Turntables wird es in dieser Nacht nie langweilig.

"Paradise Now" | 02.11. Kammerspiele Die Inszenierung von Choreograf Michiel Vandevelde steht wohl wie keine andere Performance für den Geist der 68er und den Glauben, mit Kunst die Gesellschaft erobern zu können.

6. Geburtstag Milla: mit Sepalot Quartet & Party | 02.11. Milla Zum Geburtstag gibt's eklektische Beats von Sepalot, der seinen atmosphärischen Sound um Jazz ergänzt und mit Angela Aux, Matthias Lindermayr & Fabian Füss kräftig einheizt. Mehr als würdig!

WÄHRENDDESSEN IN...

Niederbayern: Eine Brücke eigens für die Haselmaus

Ebenso zuckersüß wie schutzbedürftig ist die Haselmaus, in Niederbayern hat man ihr daher eine Brücke zur Straßenquerung gebaut. Das ist umstritten: Hat der Maus keiner erklärt, dass der Freistaat ihretwegen keine Investition scheut? Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg