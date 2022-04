Das neue Semester steht vor der Tür, und das neue Heim will eingerichtet werden. Eine günstige und nachhaltige Alternative zu teuren, neuen Möbeln sind gebrauchte. Ein Auswahl besonderer Fundgruben in München.

Von Sarah Maderer

Vor der Inspiration für Frühjahrsputzende und Umdekorierende, für Schatz-Spürnasen und Sparfüchse, für Studierende mit leerer Wohnung zum Semesterstart oder für Verfechter der Nachhaltigkeit ist anzumerken, dass kaum ein Begriff den folgenden Einrichtungsstücken ganz gerecht werden kann. "Gebraucht" tut Neuwertigem Unrecht, "Second Hand" klingt nach B-Ware, "Vintage" nach Verklärung, "Recycling" nach Müllaufbereitung. Der kleinste gemeinsame Nenner ist das "Re", das "Wieder". In und um München haben sich viele Händler dem Wiederverkauf von Möbeln, Einrichtung, Dekoration und Kuriositäten aller Art für jeden Geschmack und Geldbeutel angenommen.

Halle 2

Diesen Pop-up-Store am Viktualienmarkt betreibt die große Halle 2, das Gebrauchtwarenhaus des Abfallwirtschaftsbetriebs München. (Foto: AWM)

Die Halle 2 in Pasing ist das Gebrauchtwarenkaufhaus des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM). Auf gut 1000 Quadratmetern erstreckt sich ihr Sortiment - gesammelt auf den Münchner Wertstoffhöfen oder direkt aus Privathaushalten angeliefert: Möbel, Haushaltswaren, Elektrogeräte, Spielwaren und vieles mehr. Zwar seit Jahren etabliert, ist die Halle 2 noch nicht so bekannt, wie sich das der AWM wünschen würde, für viele ist der Standort Pasing zudem unattraktiv, berichtet Bettina Folger, Leiterin des AWM-Geschäftsbereichs Wiederverwendung. Umso größer der Coup, der dem AWM mit seinem neuen Halle-2-Ableger gelungen ist: In Kooperation mit der Hochschule München und dem sozialen Beschäftigungsbetrieb Anderwerk eröffnete der AWM Anfang April den Halle 2 Pop-up-Store auf dem Viktualienmarkt. Als vorerst einmonatiges Pilotprojekt soll der Stand im Herzen der Stadt Anlaufpunkt werden, einerseits als Verkaufsfiliale für Kleinmöbel, Spielzeug, Geschirr, CDs und Vinyl und anderes, aber auch als Ort des Austausches und des voneinander Lernens. "Es kommen noch immer grundlegende Fragen aus allen Bereichen der Bevölkerung, von Jung bis Alt, von Akademiker bis Arbeiter, zum Beispiel zur Mülltrennung. Für solche universellen Wissenslücken brauchen wir einen neuen Wissenstransfer", erklärt Folger. So sollen Standgespräche rund ums Teilen, Reparieren und Aufbereiten mehr Bewusstsein für die Grundaspekte der Kreislaufwirtschaft schaffen und der Testlauf auf dem Viktualienmarkt eventuellen weiteren Ablegern in der Stadt den Weg ebnen.

Kommbar

Eine Filiale mit Gebrauchtmöbeln betreibt die Kommbar in einem Container im Atelierpark des Bahnwärter Thiel. (Foto: Valentin Hirsch)

Ähnlich wie die Halle 2 hat auch das Einrichtungshaus Kommbar für Gebrauchtmöbel in Kommission eine neue Zweigstelle in Zentrumsnähe. Bis zum Umzug im Herbst 2020 bot die Kommbar mit ihrem Standort in Obersendling das wohl umfangreichste Gebrauchtmöbelsortiment im Stadtkern: Tische und Sitzmöbel scharten sich um Massivholzschränke und Sofas, darum und darauf stapelten sich Rahmen, Spiegel, Leuchten, bis hin zu Plattenspielern und Fahrrädern, alles zwanglos bis zufällig arrangiert. Mittlerweile läuft das Geschäft auch am neuen Standort in Fürstenfeldbruck nach Umzug und Corona-Strapazen wieder rund, erklärt Maximilian Portuné. Der Jurastudent arbeitet seit Jahren neben dem Studium in der Kommbar und beobachtet einen Trend: Das Publikum wird zunehmend jünger. Das könnte am steigenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit liegen oder aber auch an der Qualität der Ware, die mehrfache Umzüge besser aushält als weniger robuste Neuware, spekuliert Portuné. Schwere Möbel wie Küchentische oder große Sofas seien aber mittlerweile beim jungen Publikum nicht mehr so gefragt. Kein Problem für die neueste, räumlich begrenzte Zweigstelle der Kommbar in einem bunt besprayten Container im Atelierpark rund um den Bahnwärter Thiel. Die wird allein durch den Standort eine jüngere Zielgruppe anziehen. Abgesehen vom Einrichtungsbummel lohnt der Besuch also auch für die Gastronomie und kreativen Lädchen der umliegenden Container.

Reterior Fabrik

Strukturierte Gänge, in denen auch das Wühlen nicht zu kurz kommt, bietet die Reterior Fabrik auf 800 Quadratmetern. (Foto: Christian Greimel)

Wer sich nicht scheut, außerhalb des Innenstadtgebiets zu stöbern, kann sich in den Münchner Norden aufmachen, zu den Antikhallen in Garching zum Beispiel. Über drei Hallen, zwei Stockwerke und insgesamt 3000 Quadratmeter erstreckt sich dieses Labyrinth aus Antiquitäten. In Bezug auf Stil und Epoche lässt sich der Bestand der Antikhallen verglichen mit anderen Häusern eingrenzen: weniger Modernes, mehr Biedermeier, dafür fühlt man sich unter den Dachschrägen des Obergeschosses zuweilen wie auf einem verwunschenen Dachboden, der erkundet und durchwühlt werden will. Dagegen distanziert rotes Absperrseil im Erdgeschoss museumsgleich von opulentem Mobiliar.

Unweit der Antikhallen hat vergangenen Oktober in Unterföhring ein weiteres Second-Hand-Einrichtungshaus eröffnet, das die Anfahrt lohnt: Zunächst unscheinbar zwischen Wohn- und Industriegebiet liegt die Reterior Fabrik, eine 800 Quadratmeter große ehemalige Theaterfabrikhalle, die die Geschäftspartner Christian Greimel und Lai Le hauptberuflich betreiben. Die beiden kennen sich aus Schulzeiten, hätten zusammen "sehr unerfolgreich" Abi gemacht, wie Lai Le witzelt, der zuvor im Einzelhandel gearbeitet hat und sich seine Gebrauchtwaren-Expertise über das vergangene halbe Jahr angeeignet hat. Greimel dagegen hat zehn Jahre Berufserfahrung in der Branche, arbeitete zuvor in der Kommbar. Ihm zufolge liegt das Alleinstellungsmerkmal der Reterior Fabrik in der Location und Darbietung der Waren. Einerseits habe man strukturierte Gänge und durch die Galerie im ersten Stock einen guten Überblick von oben, andererseits dürfe auch das Wühlen nicht zu kurz kommen. "Gut sortiert, aber noch wild genug, dass die Flohmarktliebhaber sich durchgruschen können, das mögen die gerne", fügt Le hinzu und betont weiter die Vielseitigkeit der Halle: "Unser Anspruch ist, nicht nur in eine bestimmte Richtung zu gehen, beispielsweise mit Sechzigerjahren und Mid Century, sondern queerbeet, damit jeder Gusto bedient wird." Diese Mischung gelingt. Auffällig viele Sitzmöbel und Schränke - darunter besondere, geschreinerte Massivholzstücke - formen penibel begradigte Reihen, dazu kommt die Galeriefläche mit abzweigenden Nischen und Räumen für Wühl-Wütige. Wenn dann an der Kasse mal mehr zusammenkommt, muss man beim Handeln auch nicht beschämt die Füße anstarren, das nehmen Greimel und Le so sportlich wie ihr Abiturzeugnis.

Kunst Oase

Spiegel und Hunderte von Lüstern hat Manfred Wambsganss im Sortiment seiner Kunst Oase. (Foto: Stephan Rumpf)

Es ist wohl der bezauberndste Keller des westlichen Schwabing. Die Kunstoase in der Hohenzollernstraße ist ein Wunderland für alle Sinne: Klassische Musik und plätschernde Brunnen im Ohr, das Funkeln von Gold, Glas und Lüstern so weit das Auge reicht, und wohliger Pfeifengeruch in der Nase begleiten die Kundschaft, die beim ersten Besuch stets mit kindlichem Staunen und leuchtenden Augen durch die Tür tritt. Hier bewegt man sich langsam, bedächtig, fast ehrfürchtig durch die engen Gänge, man hat ohnehin nicht genug Augenpaare, um die Reizüberflutung erfassen zu können: Murano- und Tiffany-Glas, Porzellan und Geschirr, antike Sitzmöbel, kunstvolle Holzschachbretter, unzählige Bilderrahmen, vor allem aber Spiegel und Hunderte von antiken Lüstern hat Manfred Wambsganss im Sortiment, das er über 38 Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ursprünglich sollte der Keller als Ausstellungsort für Wambsganss' Malerei dienen, die er heute noch in der Kunst Oase verkauft. Doch die Räume waren schlicht zu groß, dann kam ein Schrank zum anderen, und mit dem heutigen Ergebnis hat der studierte Architekt trotzdem einen Ort der Kunst geschaffen. "Ist mir ganz recht, dass es so gekommen ist. Ich bin kein guter Architekt, ich bin zu verspielt. Zeichnen, was andere vorgeben, oder angestellt sein wollte ich nie", erzählt Wambsganss. Er lässt sich nicht anbinden, begrüßt auch sonntags seine Kundschaft und lädt sie auf einen Plausch bei Espresso ein. Wambsganss sind alle willkommen, er freue sich über junge Leute, die bloß "zwei Gabeln und drei Löffelchen" kaufen, genauso wie über Stamm- und Promi-Kunden wie Lothar Matthäus oder die Prinzessin von Thailand. Letztere habe ihren 40 000 Euro-Einkauf um fast die Hälfte heruntergehandelt. "Eine der reichsten Familien der Welt, und die hat gehandelt wie der Teufel! Das gehört eben zur Kultur dazu, ich habe das mitgemacht", erinnert sich Wambsganss und zieht an seiner Pfeife. Vom Kronleuchterlicht zurück im Tageslicht angekommen kann man die Nachbarschaft gleich für einen Stöber-Spaziergang nutzen. Entlang der Herzogstraße finden sich nämlich einige kleine Gebrauchtwarenläden, von den Kuriositäten des Sammlerkönigs bis hin zu besonderen Vasen bei "Antiquitäten Ballack".

Der Weiße Rabe

Im Gebrauchtwarenhaus "Der Weiße Rabe" der Caritas findet man gut sortierte und top erhaltene Ware ohne Staub. (Foto: Robert Haas)

Abgesehen vom Gedanken der Nachhaltigkeit tun manche Gebrauchtwarenhäuser der Stadt ähnlich wie die Anderwerk GmbH, deren Laden in der Hamburger Straße leider nur noch online vertreten ist, auch Gutes für das Gemeinwohl. Die sieben Second-Hand-Kaufhäuser der Diakonia in München bemühen sich um die Förderung beruflicher Integration und Beschäftigung. Im Diakonia-Kaufhaus an der Dachauer Straße werden beispielsweise auf 1200 Quadratmetern Möbel, Textilien, Geschirr und Bücher zu kleinen Preisen angeboten.

Ein ähnlich großes Gebrauchtwarensortiment findet man bei den zwei Standorten des Weißen Raben an der Landsberger Straße und am neuen Standort in Obersendling (umgezogen von der Bavariastraße). Der Weiße Rabe ist ein Inklusions- und Beschäftigungsunternehmen der Caritas München und besticht mit seinen Läden vor allem durch gut sortierte und top erhaltene Ware, ohne Staub, ohne Wühlen. Während der Standort im Westend mehr Großmöbel zu bieten hat, wartet Obersendling mit einem Stockwerk für Geschirr und einer vielseitigen Kinderabteilung auf, von Kleidung und Schuhen über Spielzeug bis zum Kinderbett. Beide Häuser beeindrucken durch ihre Mediensammlungen aus großen CD- und Vinylbeständen und umsichtig kuratierten Bücherregalen inklusive modernem Antiquariat.