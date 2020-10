Von Oliver Hochkeppel

Als die Pianistin Julia Hülsmann und der Vibrafonist Christopher Dell vor zwei Jahren beim Jazzfest Bonn erstmals im Duo zusammenspielten, hatten damit nicht nur zwei der erfolgreichsten und virtuosesten deutschen Jazzer zusammengefunden, sondern auch zwei Vordenker der Szene. Hülsmann ist das als große Lyrikerin unter den hiesigen Jazzpianisten. Einmal, weil sie seit jeher gerne Literatur vertonte und oft mit Sängerinnen und Sängern arbeitete: Mit Rebekka Bakken interpretierte sie E. E. Cummings, mit Anna Lauvergnac die diffizilen Songtexte von Randy Newman, mit Roger Cicero die Gedichte Emily Dickinsons. Zum anderen wegen ihres durch filigranen Anschlag und die Reduktion auf den Kern der Stücke gekennzeichneten Klavierspiels, wie es vor allem in ihrem seit 24 Jahren und 18 Jahren in der gleichen Besetzung bestehenden Trio zur Geltung kommt. Womit sie perfekt zum ECM-Label passt, für das sie nun bereits acht Alben eingespielt hat. Ganz praktisch hat sich Hülsmann2012 als Initiatorin und erste Vorsitzende der wiedergegründeten Union Deutscher Jazzmusiker um die Szene verdient gemacht.

Christopher Dell wiederum ist nicht nur technisch der herausragende deutsche Vibrafonist seiner Generation, er ist auch ein echter Klangphilosoph. Auf vielfältigste Weise überträgt der in den Niederlanden und an der Berklee School of Music Ausgebildete Gedanken diverser Geistesgrößen und die Strukturmuster von Architektur und Städtebau (wofür er ebenfalls mehrere Professuren besitzt) in den Jazz. Vor allem in seinem eigenen Trio D.R.A. entsteht dabei komplexe und spontane Tonkunst, die aber durch einen leisen Humor und die Liebe zum Groove lustvoll bleibt. Vielversprechende Vorgaben also für einen schon durch die Besetzung Klavier/Vibrafon vielfarbigen und vielstimmigen Dialog, der für die beiden Konzerte in der Unterfahrt ein Frage-Antwort-Spiel auf höchstem Niveau verspricht.

Julia Hülsmann & Christopher Dell, Fr., 23. Oktober, 19 und 21 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, info@unterfahrt.de