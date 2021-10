Trennung, Scheidung, Streit, und nicht selten leiden darunter die Kinder - und der Kontakt zu ihren Vätern. Deshalb wird das Sozialreferat von kommendem Jahr an in einem Modellprojekt möglichst zentral in der Stadt ein Väterberatungszentrum einrichten. Das hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Väter sollen dort Unterstützung beim Umgang mit Trennung und Scheidung erhalten. "Das umfasst die Beratung in rechtlichen Fragen genauso wie die psychosoziale Stabilisierung, Hilfe beim Erhalt des Umgangs mit dem Kind und Unterstützung, um familiären Eskalationen vorzubeugen", sagte Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Väter könnten sich dort auch mit ihren Kindern treffen. Der Stadtrat wird demnächst über die Trägervergabe entscheiden.