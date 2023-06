Zur Modelleisenbahn gehört die Landschaft drumherum. Und so sind im Blumengroßmarkt nicht nur Tische mit Loks, Waggons, Schienen und Signalanlagen zu finden, sondern auch all die Kirchen, Häuser und Riesenräder, die man für die Anlage im Keller unbedingt braucht.

Von Joachim Mölter

Während sich in der Alten Utting die Sängerin von Getsuyou an diesem Sonntag mit ihren Kombo-Kollegen noch einstimmt für den Jazz-Frühschoppen, wird ein paar Schritte weiter im Bistro des Blumengroßmarkts gerade schon die erste Flasche Bier ausgetrunken. Aber das ist die Ausnahme an diesem Vormittag. Die meisten Besucher der auf dem Großmarktgelände in Sendling stattfindenden Börse für Modelleisenbahnen und Modellautos haben keine Zeit für kühle Getränke, sie schwirren emsig durch die große Halle und wuseln interessiert um die vollbeladenen Tische.