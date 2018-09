24. September 2018, 18:57 Uhr Model Barbara Meier Ein Dirndl im Wert von 42 600 Euro

Model Barbara Meier, 32, trägt in diesem Jahr wohl das teuerste Dirndl auf der Wiesn. 42 600 Euro kostet das roséfarbene Trachtenkleid der Designerin Kinga Mathe. Ganze vier Wochen Handarbeit und eine Kette aus Roségold sowie echte Perlen und Diamanten machen das Dirndl so besonders. Behalten kann Meier es allerdings nicht, es ist eine Leihgabe der Designerin. "Ich werde vorsichtig essen und trinken", sagte Meier lachend am Sonntagabend auf dem Oktoberfest. Sie wolle genau darauf achten, was alle Menschen um sie herum tun. Aber auch für den Fall, dass etwas passieren sollte: "Dann kann man's ja waschen", rief Designerin Mathe. Am Sonntagabend holte sich Meier gleich einmal einen geeigneten Bodyguard für ihr Edeldirndl: Der Schauspieler und ehemalige Mr. Universum Ralf Moeller hat auf jeden Fall die nötige Statur, um Dirndl und Trägerin vor Unbill zu beschützen.