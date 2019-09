Claude Montana? Wer war das noch gleich? "Ein französischer Designer, der war in den Achtzigerjahren groß", sagt Hanna Klingseisen. Der Blazer im Stil eines Gehrocks mit dem Knopf in der Taille funktioniert so heute allerdings nicht mehr, zu lang, zu wuchtig. Also kürzten die Münchnerinnen ihn und machten einen coolen Blouson daraus - ein deutlicher Eingriff ins Design.

In anderen Fällen mussten nur Kleinigkeiten geändert werden. Gerade den Kleidern, Röcken und Shirts der Neunzigerjahre würde man am Bügel nicht ansehen, dass sie der heutigen Silhouette nicht mehr entsprächen. Erst beim Tragen merke man den Unterschied. "Die Taille saß oft hoch, die Röcke gingen bis zum Knie - oder sie waren ganz kurz."