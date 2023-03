Von Franziska Gerlach

Der ärgste Feind der High Heels ist das Münchner Kopfsteinpflaster. Als besonders tückisch erweist es sich zum Beispiel am Odeonsplatz, das weiß wohl jede Frau, die sich dort schon mal die Absätze ruiniert hat. Tja, hätte man mal besser Edeltraud Breitenberger gefragt, die hat nämlich einen Tipp, wie sich diese fiesen Meter unfallfrei bewältigen lassen: Man müsse das Gewicht zu 90 Prozent auf den Ballen verlagern, erklärt sie. So habe der Vorderfuß mehr Kraft und sinke nicht so leicht ein. Idealerweise bewegt man dazu die Hüften. "Damit es dynamisch aussieht."

"Dynamisch" ist ein Wort, das Breitenberger gerne verwendet. Schließlich ist es seit 13 Jahren ihr Job, den Münchnerinnen einen Gang beizubringen, in dem Dynamik liegt. Weil das feminin wirkt. Und selbstsicher. Nun hat die ausgebildete Körpertherapeutin ihre Erfahrungen aus den Workshops und Einzeltrainings in einem Buch gebündelt. Es ist im Eigenverlag erschienen und heißt "Dein starker Auftritt. Elegant, selbstbewusst und gesund gehen von Sneakers bis High Heels". Die Angelegenheit gestaltet sich komplexer als vermutet, da ist ein breitbeiniger Gang nicht das einzige Problem: Es gibt auch Leute, die wie ein Lineal versteifen. Oder solche, die den Oberkörper beim Gehen nach vorne klappen. Wer dagegen permanent die Brust einzieht, riskiert einen Rundrücken. Schön sieht das nicht aus. Und zu Schmerzen führen kann es auch.

Breitenbergers Interesse am Gehen erwachte, als ihr Vater an Parkinson erkrankte, und sie - um ihm zu helfen - verstehen wollte, welche motorischen Prozesse im Körper ablaufen, wenn man einen Schritt vor den anderen setzt. "Ich bin keine High-Heel-Tussi", betont sie. Ihr gehe es darum, Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und den inneren Kritiker auszuschalten. Wer Breitenberger in ihrer Dachgeschosswohnung in Haidhausen besucht, der darf über einen langen Teppich laufen. Ergebnis der Analyse: Der sogenannte Witwenbuckel sei zwar noch nicht in Sicht. Aber um eine aufrechte Haltung müsse man sich schon bemühen, sagt sie und ahmt mit den Händen in der Luft einen Faden nach, der einen gedanklich gerade ziehen soll.

Breitenberger, maßgeschneidertes Etuikleid, gut frisierter Pagenkopf, ist 65 Jahre alt. In ihren Bewegungen lebt der argentinische Tango, den sie jahrzehntelang getanzt hat. Als Flugbegleiterin jettete sie um den ganzen Globus, nebenbei ließ sie sich zur Körpertherapeutin nach der Methode des US-amerikanischen Mediziners Milton Trager ausbilden. Bis zur Rente arbeitete sie obendrein drei Jahre lang als Krafttrainerin bei Kieser. Die Idee zu ihrem ersten Seminar, das sie 2009 an der Münchner Volkshochschule (MVHS) hielt, aber war ihr beim Anblick einer Braut in einem Hotel auf Jamaika gekommen: Traumkleid, grauenvoller Gang. In diesem Moment war Breitenberger klar, dass sie der Welt etwas mitzuteilen hat.

Wenn man sich nicht gerade über Kopfsteinpflaster rettet, sollten die Absätze auf dem Boden klacken, lautet einer ihrer Ratschläge. "High Heels müssen einen Sound haben." Sie bindet sich eine Schürze mit einem aufgedruckten Skelett um, damit sich der Laie besser vorstellen kann, weshalb es für eine entsprechende Dynamik ausschlaggebend ist, die Brustwirbel beim Gehen "gegengleich" mitzubewegen. "Die Bandscheibe ist ja beleidigt, wenn ich sie nicht gebrauche." Dann läuft sie los, die Beine gestreckt, den Oberkörper aufrecht, und während das Skelett auf der Schürze im Rhythmus der Schritte schaukelt, da dämmert einem, dass Laufen mehr darstellt als eine Fortbewegungsmethode. Es ist eine Haltung, die Selbstvertrauen transportiert und Weiblichkeit.

Im Buch findet der Leser anschaulich illustrierte Tipps zum rückenschonenden Tragen von Handtaschen, Treppenlaufen in High Heels oder Übungen, mit denen sich die Fußfesseln stabilisieren lassen (Tennisball dazwischen klemmen!). Die Muskulatur wolle gefordert werden, daher sei es auch nicht gut, ständig Gesundheitsschlappen zu tragen. Lieber solle man regelmäßig zwischen Sneakers und Stiefeletten, Pumps und Sandalen wechseln. Zumal: "Wer die Technik des High-Heel-Laufens beherrscht, geht auch auf flachen Sohlen elegant." Ein ziemlich kluger Satz. Immerhin greift der Trend zum Sneaker in München, wo man einst so hingebungsvoll stöckelte, nun schon seit einigen Jahren um sich.

Detailansicht öffnen High Heels dürften nicht zu groß gekauft werden, warnt Edeltraud Breitenberger. (Foto: Florian Peljak)

Die Gehtrainerin tastet das rote Wildleder eines High Heels ab, wiegt ihn zärtlich in der Hand: Grundsätzlich bewältigten große Füße höhere Absätze als kleine, zehn Zentimeter seien allerdings bei jeder Fußgröße das höchste der Gefühle. Ein Schuh dürfe vorne nicht zu spitz sein, und bitte bloß nicht zu groß gekauft werden, sonst halte man ihn beim Gehen unbewusst mit der Hüfte fest. Ihre jüngste Kundin ist 16, ihre älteste 84 Jahre alt. Mit der übe sie sicheres Gehen, damit sie sich keinen Oberschenkelhalsbruch zuziehe. Früher hat Breitenberger im Übrigen auch Männer unterrichtet. Diese Zielgruppe erfordere jedoch zu viel Akquise. Dabei klang der Titel des Workshops vielversprechend: "Gehen wie Richard Gere".