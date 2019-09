Es gibt wenig Solideres als ein gestreiftes Herrenhemd - Aktentasche, Lederslipper, Versicherungsvertreter lautet die Assoziationskette da gerne. In diesem Punkt hat sich seit den Achtzigerjahren nicht wirklich viel getan in der Mode. Kaldewey, Helzel und Klingseisen sahen in den gestreiften Klassikern allerdings mehr: lässige Tops für Frauen. Also arbeiteten sie gleich mehrere dieser Hemden um, von Etro und J. Crew zum Beispiel. "Da haben wir einen Schnitt entwickelt und ein komplett neues Teil gemacht", erklärt Sarah Kaldewey. Die Ärmel trennten sie ab, die Knopfleiste verläuft nun am Rücken der nach unten leicht ausgestellten Tops. Ein Teil ohne Schnörkel und Schnickschnack, das heute genauso funktioniert wie in zehn Jahren.