Farben, Farben und nochmal Farben - dafür kennt man Marni, das 1994 in Mailand gegründete Modelabel. Und der Stoff der Bluse, die den Münchnerinnen für ihr "Partieprojekt" überlassen wurde, ist nicht nur in einem kräftigen Zitronengelb gehalten, er schimmert auch noch metallisch. Mit seiner kastigen Silhouette war die Bluse allerdings doch in die Jahre gekommen. "Die haben wir komplett dekonstruiert", sagt Sarah Kaldewey und meint damit, dass hier ein Kleidungsstück in seine Einzelteile zerlegt wurde. Entstanden ist ein Top mit Spaghettiträgern, das sich gut zu Jeans und T-Shirt macht. Über die Mode von damals mäkeln hört man die Schneiderinnen übrigens nie, im Gegenteil: "Die Qualität der Sachen ist unschlagbar", sagt Kaldewey, "darauf kann man sehr gut aufbauen."