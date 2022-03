Herman Melvilles Roman "Moby-Dick", vor 170 Jahren erschienen, ist weltberühmt - und immer noch aktuell: "In seinem Bauch finden sich eine Menge an Themen, Fantasien, Verrücktheiten, die uns bis heute begeistern können", schreibt der Münchner Schriftsteller Thomas Lang im Literaturportal Bayern. Die Probleme unserer industrialisierten Welt hätten sich noch verschärft, "Nachhaltigkeit, das Verhältnis von Mensch und Tier, Rache" seien wichtige Stichworte. In einer Reihe der Favorit Bar will Lang unter dem Titel "Modi Projekt" mit dem Philosophen Christian Schüle und dem Künstler Thomas Thiede sowie Gästen interdisziplinär über solche Themen nachdenken. Am Montag, 21. März, sprechen sie zunächst über den Roman selbst; Matthias Hirth liest dazu, außerdem gibt es Musik von Evi Keglmaier und Anton Gruber. Am Montag, 28. März, wird Lang mit Benedikt Funke vom Deutschen Museum über Sklaven und Handel, Recht und Flüchtende auf dem Meer sprechen.

Modi Projekt, Mo., 21. März, 20.30 Uhr, Favorit Bar, Damenstiftstr. 12, Eintritt frei