2. November 2018, 18:34 Uhr Mobilität Neue Stationen für MVG-Mieträder

Mehr Lebensqualität durch weniger Verkehr und weniger Emissionen - wie dieses Ziel zu erreichen ist, das untersucht gegenwärtig das Forschungsprojekt City2Share, das auf Elektromobilität und Sharing-Angebote setzt. Dafür wurde nun im Glockenbachviertel eine neue Mobilitätsstation in Betrieb genommen. Am Glockenbach 14, dort, wo vorher Stellplätze waren, sind jetzt Mieträder und E-Bikes von "MVG Rad", Stellplätze für Carsharing sowie eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu finden.

Am Zenetti- und am Kidlerplatz gibt es bereits solche Stationen, eine vierte folgt bis Jahresende am Goetheplatz an der Häberl- Ecke Lindwurmstraße. Mit den Stationen wollen Stadtwerke und Münchner Verkehrsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung den Münchnern ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot mit Verzicht aufs Privatauto machen - insbesondere dort, wo keine U- oder S-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe ist. Von 2016 bis 2020 untersuchen zehn Partner aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft in ausgewählten Innenstadtrandgebieten Münchens und Hamburgs den Erfolg der neuen Konzepte. In einem Online-Dialog unter www.beteiligung.city2share.de können die Münchner diskutieren, wie urbane Mobilität heute gestaltet werden kann.