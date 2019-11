Als Verschwendung und verkehrspolitisch falsch bezeichnet Grünen-Stadtrat Herbert Danner die Ausgaben der Stadt für Stellplätze an Park & Ride-Anlagen. Bis zu 70 000 Euro kostet laut Danner jeder zusätzliche Stellplatz, etwa in Neuperlach Süd und an der Aidenbachstraße. Stattdessen sollten die Mittel, die die Stadt aus der Stellplatzablöse einnimmt, künftig vor allem zugunsten des Umweltverbunds verwendet werden: für Mobilitätsstationen, Bike & Ride-Anlagen oder die Kofinanzierung neuer Trambahnstrecken und Seilbahnprojekte. Park & Ride-Anlagen sollten nur noch am Stadtrand finanziert werden. Kfz-Verkehr sollte künftig nicht mehr zu Parkanlagen in der Stadt gelotst werden, findet Danner. Pendler müssten möglichst früh zum Umstieg auf den MVV gebracht werden.