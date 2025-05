Seit 2016 gibt es das internationale MMI Free Impro Festival, dessen Name für „Music & More Impro“ steht. Allerdings fand es zumeist biennal statt und ist wegen Corona überhaupt erst zum fünften Mal am Start. Geplant ist nach wie vor, wechselnde europäische Städte zu bespielen, bislang freilich war man nur in München und zuletzt zweimal in Barcelona. Heuer ist nun wieder München der Ort der Wahl. Vom 2. bis 4. Mai sind im Einstein Kulturzentrum neun Konzerte mit freier improvisierter Musik zu erleben, an jedem Abend drei ungefähr 45 Minuten lange.