Von Klaus Kalchschmid, München

"MKO-Songbook" ist ein wunderbares Format, bei dem das Münchener Kammerorchester im Schwere Reiter regelmäßig ausschließlich Werke für seine Streicher-Kernbesetzung spielt. Diesmal lautete das Motto "Natur und Ritual" und dirigiert vom jungen Gabriel Venzago gab es gleich zweimal Toshio Hosokawa zu hören. Dazu Wolfgang Rihms leise raunenden "Ländler für 13 Streicher" und am Ende die "Sieben Feld-, Wald- und Wiesenstücke" von Ulrich Stranz.

Hosokawas "Ceremonial Dance" (2000) für Streichorchester hat das MKO schon vor zehn Jahren ge- und eingespielt. Das Wiederhören ist erneut ein Genuss, denn diese 12 Minuten bergen eine ganze Welt, inspiriert von Musik und Tanz des kaiserlichen Hofzeremoniells in Japan. Entsprechend getragen sind die Tempi, doch beim Hören gerät man immer mehr in eine Art Trance, nicht zuletzt durch die Intensität, in der die einzelnen Streichergruppen des MKO unter Venzago ihr Mit- und Gegeneinander auf vielfältigste Art zelebrieren, unterbrochen von deutlichen Zäsuren. Hosokawas "Voyage VI" für Bratsche und Streicher, komponiert zwei Jahre später im Angesicht des sterbenden Vaters, öffnet dagegen bei aller Dichte einen weiten Horizont zwischen Trauer, Wut und Momenten der seligen Ruhe. Xandi van Dijk fasst als Solist Schmerz und stoische Gelassenheit gleichermaßen bewegend in Töne, wie er auch subtil mit den Streichern interagiert.

Der "Ländler" des 27-jährigen Wolfgang Rihm ist da leiser, reduzierter und luzider, tastet sich nur ganz allmählich vorwärts. Dann klart der Blick auf und zunehmend deutlicher schimmert Schubert'sches Melos bis hin zum Zitat durch. Immer mal wieder Gustav Mahlers weit ausschwingender Sehnsuchtston lässt sich dagegen bei Ulrich Stranz assoziieren, bis mit dem Finale ein verquer lustiger, ganz tonaler Marsch erklingt, den man zu kennen glaubt. Hinter ihm ziehen ganz am Ende aber unvermittelt düstere Wolken auf. Denn so lustig sich der Titel gibt, so todernst klingt doch zumeist, was Stranz hier 1983 komponierte.

Gabriel Venzago führte nicht nur ebenso knapp wie eloquent ins Programm ein, sondern war bei den so unterschiedlichen Stücken ein kompetenter Lotse und Garant für subtile Farben.