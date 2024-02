Von Klaus Kalchschmid

Die großartigen Programme des Münchener Kammerorchesters zu preisen, bedeutet Eulen nach Athen tragen, aber wie viel Mut erfordert es, im Prinzregententheater mit der wunderbaren zehnten Streichersinfonie des 14-jährigen Mendelssohn in h-moll zu beginnen und zu enden mit der "Sinfonischen Serenade" in B-Dur op. 39 von Erich Wolfgang Korngold, einem komplexen, sinnlich schillernden Werk in vier kontrastierenden Sätzen! Allein beides so zu proben und dann zu musizieren, dass keine Wünsche offen bleiben, würde reichen für ein Konzert.