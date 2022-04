Von Harald Eggebrecht, München

Ein kurzweiliges Programm mit verschiedenartiger Musik des 20. und 21. Jahrhunderts von Igor Strawinsky, Mithatcan Öcal, Valentin Silvestrov und John Adams bot das Münchener Kammerorchester (MKO) unter der behenden, leichtfüßigen Leitung von Jonathan Stockhammer im Prinzregententheater. Als Solistin brillierte die fabelhafte Leila Josefowicz nicht nur, sondern zündete gleichsam den ganzen Saal an mit ihrer Funken sprühenden, vor Spiellust und Witz geradezu bebenden Darstellung von John Adams' Violinkonzert.

Das ist ein echter Reißer, vorausgesetzt, man legt sich so ins rhythmische, melodiöse und motorische Zeug wie hier das MKO und die unbändige Josefowicz. Als sie den Finalsatz "Toccare" mit seinen perpetuum mobile-artigen perkussiven Spiccatokaskaden nach allen Regeln entfesselter Geigenvirtuosität in den Saal gepfeffert hatte, tobte das Publikum begeistert und die Orchestermusiker klatschten strahlend mit. Josefowicz, einst ausgebildet bei Jascha Brodsky am Curtis Institute in Philadelphia, von dem auch Hilary Hahn unterrichtet wurde, hat sich im Gegensatz zu anderen Violinisten von Weltruf nicht damit begnügt, immerzu das Standardrepertoire zu wiederholen. Sie liebt vielmehr Musik ihrer Zeit, weil sie die Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten besonders schätzt. Dem tosenden Beifall dankte die, es sei erlaubt, tolle Leila, in die ukrainischen Farben gekleidet und immer noch von Adams erregt, mit dem Largo aus der C-Dur-Violinsolosonate von Bach.

Zuvor hatte Stockhammer Strawinskys geistreiche "Danses Concertantes" mit dem MKO eloquent und wendig im Klang geboten. Mithatcan Öcals "Amat" von 2020 erwies sich dann als bodenloses Wind-Meer-und-Wellen-Gebilde, das im wiegenden, gleitenden, sinkenden, steigenden Auf und Ab und Hin und Her weder harmonisch noch rhythmisch, weder dynamisch noch in der Artikulation Halt zu finden vermag, bis die Posaunen dröhnen. Eine zarte Abendserenade von Valentin Silvestrov zollte der Ukraine Tribut, bevor Leila Josefowicz mit John Adams alle Emotionen an sich riss.