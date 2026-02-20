Zum Hauptinhalt springen

Premiere: „Mittwinter“ im MetropoltheaterWas der Krieg vom Menschen übrig lässt

Lesezeit: 2 Min.

Grenville (Michele Cuciuffo) ist zurück aus dem Krieg. Maude (Genija Rykova) versucht gerade, ein neues Leben aus Trümmern aufzubauen.
Grenville (Michele Cuciuffo) ist zurück aus dem Krieg. Maude (Genija Rykova) versucht gerade, ein neues Leben aus Trümmern aufzubauen. (Foto: Joel Heyd / Metropoltheater München)

Jochen Schölch inszeniert am Metropoltheater „Mittwinter“ als dunkle Erzählung vom Weiterleben nach der Katastrophe.

Kritik von Christian Jooß-Bernau

Ein Licht scheint durch Stoffbahnen. Auf die Bühne aus teerschwarzen Brettern. Braun, schwarz, staubgrau – die Kleidung der Figuren. Es war Krieg. Jetzt sind noch Menschen übrig. Da liegt ein totes Pferd. Die Frau mit dem Messer schlingt gierig. Das Blut um ihren Mund und an ihren Händen ist ein Gruß vom Leben.

