Ein Licht scheint durch Stoffbahnen. Auf die Bühne aus teerschwarzen Brettern. Braun, schwarz, staubgrau – die Kleidung der Figuren. Es war Krieg. Jetzt sind noch Menschen übrig. Da liegt ein totes Pferd. Die Frau mit dem Messer schlingt gierig. Das Blut um ihren Mund und an ihren Händen ist ein Gruß vom Leben.
Premiere: „Mittwinter“ im MetropoltheaterWas der Krieg vom Menschen übrig lässt
Jochen Schölch inszeniert am Metropoltheater „Mittwinter“ als dunkle Erzählung vom Weiterleben nach der Katastrophe.
Kritik von Christian Jooß-Bernau
