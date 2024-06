Seit diesem Montag gilt auf der Landshuter Allee Tempo 30. Darauf werden bald 80 Verkehrsschilder hinweisen – doch bis alle aufgestellt sind, werde es noch bis Mitte der Woche dauern, teilte das Baureferat mit. Dazu gehören auch die Tempo-30-Schilder, die nicht direkt am Mittleren Ring, also auf der Bundesstraße 2 R stehen, sondern an den Zu- und Abfahrten.