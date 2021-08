Autofahrer müssen auf dem Mittleren Ring am Biedersteiner Tunnel an den kommenden zwei Wochenenden mit Behinderungen rechnen. Wie die Stadt mitteilte, wird das Baureferat von Freitag, 13. August, 19 Uhr, bis Sonntag, 15. August, 21 Uhr, die Weströhre zwischen Ungererstraße und Dietlindenstraße in Fahrtrichtung Süd sperren. Am darauffolgenden Wochenende ist ebenfalls von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, dann die Oströhre des Biedersteiner Tunnels zwischen Dietlindenstraße und der Auffahrt zur Autobahn A 9 in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Der Autoverkehr wird über eine beschilderte Umleitungsstrecke geführt, heißt es.