Über den Mittleren Ring schieben sich täglich mehr als 100 000 Fahrzeuge, je nach Streckenabschnitt noch mehr. Das tut dem Asphalt nicht gut, weshalb er immer wieder erneuert werden muss. An den kommenden beiden Wochenenden sind zwei Abschnitte dran: Zuerst der Georg-Brauchle-Ring, dann die Chiemgaustraße, die vorübergehend vollständig gesperrt wird. Staus sind in beiden Fällen absehbar. Weil in den Pfingstferien weniger los ist auf Münchens Straßen, ist die Gefahr dafür allerdings geringer als sonst.

Im Bereich des Georg-Brauchle-Rings saniert die Stadt die Fahrbahn zwischen Lerchenauer Straße und Hanauer Straße in Fahrtrichtung Westen in zwei Bauphasen. In der ersten Phase werden von Freitag, 6. Juni, 20 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 10. Juni, 6 Uhr, die Auffahrten von der Lerchenauer Straße auf den Mittleren Ring gesperrt. Zudem werden die Abfahrten vom Georg-Brauchle-Ring in Richtung Landshuter Allee sowohl nach Norden als auch nach Süden gesperrt. Der Georg-Brauchle-Ring wird in diesem Zeitraum auf eine Spur verengt.

Zur Umfahrung können die Lerchenauer Straße, die Moosacher Straße und die Landshuter Allee genutzt werden.Die Abfahrt von der Landshuter Allee aus Norden kommend in Richtung Georg-Brauchle-Ring ist ebenfalls gesperrt, und zwar in beiden Bauphasen. Hier empfiehlt die Stadt als Umfahrung die Dachauer Straße.

In der zweiten Phase wird von Freitag, 13. Juni, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr, die Unterführung in der Lerchenauer Straße gesperrt. Der Autoverkehr wird über die mit Ampeln geregelte Kreuzung umgeleitet. Alle Auf- und Abfahrtsrampen in Richtung Westen, die in der ersten Bauphase gesperrt werden, sind in dieser Phase wieder befahrbar. Der Georg-Brauchle-Ring wird teilweise auf eine Spur verengt.

In der Chiemgaustraße saniert die Stadt die Fahrbahn zwischen Traunsteiner Straße und Untersbergstraße. Von Freitag, 13. Juni, ab 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr, wird die Chiemgaustraße in diesem Abschnitt deshalb für den Autoverkehr komplett gesperrt. Bereits am Donnerstag, 12. Juni, und am Freitag, 13. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr finden Vorbereitungsarbeiten in der Chiemgaustraße statt. Hierfür fallen vereinzelt Fahrspuren weg.

Die Haltestelle der Buslinie 220 in diesem Bereich wird vorübergehend in die Miesbacher Straße/Ecke Naupliastraße verlegt.Fußgänger und Radler sind von den Einschränkungen nicht betroffen und können die Strecke wie gewohnt nutzen.Der Autoverkehr wird während der Vollsperrung über das umliegende Straßennetz umgeleitet.