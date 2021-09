"So etwas hatten wir schon seit langer Zeit nicht mehr", hieß es bei der Polizei. Bei einer Massenkarambolage im Feierabendverkehr am Biedersteiner Tunnel sind am Dienstagnachmittag sieben Fahrzeuge ineinander gekracht. Alle acht Insassen - vier Männer, drei Frauen und ein Bub - wurden verletzt, sechs immerhin so heftig, dass sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus mussten. Der Mittlere Ring war drei Stunden lang dicht, der Rückstau reichte bis auf die Autobahn. Gegen 16 Uhr hatte laut Polizei ein 52-jähriger Autofahrer aus Nürnberg seinen Kleintransporter stark abbremsen müssen. Ein unmittelbar hinter ihm mit einem Mercedes-Kleintransporter fahrender 24-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr in das Heck. Fünf weitere Pkw knallten in die Unfallstelle auf der linken Spur. Vermutlich hatten alle zu wenig Abstand gehalten.