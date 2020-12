200 000 Euro Schaden und ein nicht unerhebliches Verkehrschaos - ein Lastwagen-Unfall hat am Freitag eine Sperrung des Richard-Strauss-Tunnels zur Folge gehabt. Ein 51-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit seinem Lkw auf dem Mittleren Ring in Richtung Süden unterwegs gewesen und direkt vor der Tunnel-Ausfahrt zur Passauer Autobahn gegen den Fahrbahnteiler geprallt. Der Betonmischer rutschte noch 40 Meter weiter, wurde dabei ebenso wie die Leitplanke und die Wandverkleidung stark beschädigt. Technische Einrichtungen und ein Wasserrohr gingen zu Bruch. Die Fahrt endete an der Tunnelwand. Der Fahrer wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Für Unfallaufnahme und notdürftige Reparaturen an der Tunnel-Technik wurde die westliche Röhre komplett für den Verkehr gesperrt. Kurz später wurde obendrein auch noch wegen eines technischen Defekts der Feueralarm ausgelöst. Eine automatische Warnmeldung veranlasste mehrere Fahrer, ihr Auto stehen zu lassen und zu Fuß aus dem Tunnel zu flüchten.