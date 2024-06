Am Mittleren Ring drohen in den kommenden Wochen Staus wegen einer Fahrbahnsanierung auf Höhe des Innsbrucker Rings. Dort wird noch bis Sonntag, 14. Juli, die Straßenoberfläche zwischen der Ottobrunner Straße und der Bad-Schachener-Straße hergerichtet. Von Montag bis Freitag um 13 Uhr stehen für Autos und Lastwagen jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung. An den Wochenenden dagegen geht es nur noch auf einer Bahn pro Richtung vorwärts.