Eine derzeit gängige Masche von Betrügern ist es, ihre Opfer anzurufen, sich als Polizeibeamte auszugeben und Geld oder Schmuck an einen vermeintlichen Kollegen aushändigen zu lassen, der zum Abholen vorbeikommt. Bei einem mehr als 90 Jahre alten Mann aus Mittersendling sparte sich ein Betrüger das Vorgeplänkel: Er klingelte am Montag gegen 16 Uhr gleich an der Wohnung, behauptete, dort sei eingebrochen worden, und er müsse Spuren sichern. Der betagte Mann ließ den angeblichen Polizisten ein und händigte ihm auch Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe aus, das auf Fingerabdrücke untersucht werden müsse. Als der Rentner bemerkte, dass der vermeintliche Polizist weg war, verständigte er die echte Polizei. Die erinnert nachdrücklich daran, dass sie niemals um Geld oder Wertsachen bittet.