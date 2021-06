Eigentlich sollte heuer wieder das "Saitenstrassen-Festival" stattfinden. Doch die Pandemie zwingt den Saitenstrassen-Verein, sich auf ein "Intermezzo" zu beschränken mit Konzerten in Mittenwald, Krün und Wallgau.

Das Festival, ein Gemeinschaftsprojekt der drei Orte, hat 2019 zum ersten Mal stattgefunden. Das Konzept: die Verwandlung des Isartals in eine einzige große Bühne, auf der klassische Musik und Volksmusik erklingt, letztere überwiegt allerdings deutlich. Die Resonanz war groß. Im Jahr der ausgeklügelten Hygienekonzepte ist ein Musizieren allerorten natürlich nicht möglich. Daher finden von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Juni, Konzerte mit Volksmusik und Klassik in der Puit in Mittenwald, im Geigenbaumuseum, im Krüner Kurpark, rund um das Haus des Gastes in Wallgau sowie in Kirchen und Bauernstadeln der Region statt, jeden Tag mit Livestreaming ins Internet. Das renommierte Auryn Quartett gibt an verschiedenen Orten Konzerte, die die Instrumentenbaugeschichte der Region erlebbar machen. (Infos: www.saitenstrassen.de)