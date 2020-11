Glosse von Thomas Kronewiter

Ein nasskalter Herbsttag, der übliche Rückstau ab Ostbahnhof auf dem Weg in die Stadt, diesmal hat er unsere S-Bahn in Laim eingeholt. Aber: ein überaus freundlicher S-Bahn-Fahrer, der sein Nichtwissen bereitwillig mit den Fahrgästen teilt. "Wenn I was woaß, sog I Euch gleich Bescheid." Sechs Minuten später ist er immerhin eine Station weitergerollt, bis zum Hirschgarten. Und endlich weiß er auch was - nur dass er eine eher ungünstige Nachricht durchgibt. Nunmehr habe es am Rosenheimer Platz einen Notarzteinsatz gegeben, man müsse sich also auf Geduld einstellen. Wer draußen so lange eine rauchen wolle, möge sich nicht abhalten lassen. "Wenn I wegfahr', plärr' ich schon raus."

Spätestens jetzt macht sich trotz der Morgen-Hektik und gelegentlicher leiser Flüche getriebener Büromenschen eine gelöste Stimmung breit. Für Unterhaltung sorgt auch der Fahrgast von gegenüber mit dem großen Koffer, der vergessen hat, dass sein Neffe am Nachmittag in Gießen standesamtlich heiratet und der deswegen supereilig zum Hauptbahnhof unterwegs ist, aber vorher noch den Filialschlüssel weitergeben muss. Nur dass keiner so schnell parat steht, ihn entgegenzunehmen. Die Kollegin in Allach sei zu weit weg, erzählt er gerade, Susanne und Stefan gingen nicht ans Telefon. Rüdiger müsse jetzt aushelfen.

Vom S-Bahn-Fahrer kommt wieder eine Durchsage. "Ich hab' jetzt mal beim Google geschaut und kann sagen, dass hier ab Hirschgarten auch der Bus 62 abfährt, zum Ostbahnhof. Fährt um 9 Uhr 19, ich weiß ja nicht, ob's jemand hilft." Immerhin ein halbes Dutzend vermutlich erfahrener S-Bahn-Nutzer steigt aus, der Hochzeitsgast bleibt sitzen, zumal er inzwischen Stefan erreicht hat, den er nun am Hauptbahnhof treffen will. Um kurz vor halb zehn geht es schließlich weiter. Am Hauptbahnhof steigt unser Gegenüber aus mit seinem Koffer, schnell den Stefan treffen und dann nach Gießen fahren. Die S-Bahn zuckelt weiter, nun ganz langweilig und halb leer.