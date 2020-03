Bauzäune, Umleitungen oder der ganz normale Wahnsinn - man hat einfach Zeit im Auto, wenn mal wieder nichts geht. Entweder man hört nach vielen Jahren wieder einmal ein Hörbuch. Zum Beispiel Rufus Beck, der die Harry-Potter-Bücher vorliest. Die naseweise Hermine, die spießigen Dursleys, ja und der "Sprechende Hut" oder erst die praktischen Besen der Zauberer - alles ist wieder da, und man erinnert sich so gern an die Zeit, als man seinen Kindern jene Muggel-Geschichten vorlas. Am Lagerfeuer, an dem man beim leisen Knacken eines Zweiges glaubte, Lord Voldemort käme hinter einer Tanne hervor!

Gerade ist man beim Zuhören mal wieder beim "Sprechenden Hut" angelangt, träumt sich ins Zaubererland. Da fährt plötzlich ein Auto neben einem her. Hä? Ist der junge Mann am Steuer aus der CD entsprungen und hat er Hogwarts schlauen Schlapphut geklaut? Trägt er doch so einen braunen auf dem Kopf, spitz zulaufend und ziemlich zerknittert. Moment. Zauberer gibt es nicht, alles Zufall. Ein anderes Mal im Stau zieht Rufus Beck gerade alle Register, um das Quidditch-Turnier zu beschreiben. Da biegt man vom Ring ab und in die kleine Schwabinger Gohrenstraße. Fährt doch vor einem eine kleine Kehrmaschine. Hinten steckt eine Anzahl von Besen. Äh, sind beim Turnier jetzt die Fluggeräte ausgegangen?

Im vierten Schuljahr in Hogwarts besuchen Hermine und Harry oft die von Elfen betriebene Küche. Sie besuchen Dobby und Winky, zwei Elfen. Herrlich, wie Rufus Beck ihnen mit seiner Stimme Leben verleiht. Ach, apropos Essen: Hunger bekommt man im Übrigen auch, wenn man da so zuhört. Ob die in der Elfenküche auch einen Sternekoch haben? Das Auto hinter einem hat dicht aufgeschlossen. Ein Blick in den Rückspiegel. Hat der Mann nicht etwas Weißes an? Das Auto überholt links. Ja, der hat was Weißes an, und der Mann mit dem blonden Haar sieht aus wie Alfons Schuhbeck. Ist er das wirklich? Das kann doch gar nicht sein. Das Auto hat ein Ingolstädter Kennzeichen. Gibt es da nicht eine Crêperie von Schuhbeck? Ach ... alles nur Muggel-Quatsch. Oder doch Zauberei?