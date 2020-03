Auf der Schwanthalerhöhe ist die Parkplatzsuche - wie fast überall in München - ein schwieriges Unterfangen. Abhilfe schafft ein Parkhaus, so groß, dass mehr als 1000 Autos hineinpassen. Folglich wird der blaue Dacia ohne Servolenkung durch enge Kurven in die Tiefgarage manövriert. Das Bizeps-Training bleibt nicht die einzige Herausforderung. Wie kriegt man es wieder raus? Wo ist der Fußgängereingang? Nach einigem Hin und Her ist eine Tür zum Treppenhaus ausgemacht - nur zu öffnen durch Scannen des Parkscheins.

Panisches Kramen in der Jackentasche. Nervosität, weil hinter einem schon die Nächsten stehen, die nach unten wollen. Ticket gefunden. Dicht gefolgt von zwei weiteren Personen geht es runter. Ein Stockwerk. Dann zwei. Schließlich drei. Plötzlich eine Tür, aber sie führt nur in einen langen, fensterlosen Gang. Auf dem Boden dunkle Flecken, die verdächtig nach Urin stinken. Den Jackenärmel vor der Nase muss man einsehen: Sackgasse. Also zurück. Die Rücken der anderen Verirrten jetzt vor einem. Man folgt. Und findet sich in einem Geschoss mit parkenden Autos wieder. Die Suchenden nicken sich zu. Geschafft.

Das ist aber Untergeschoss drei, und das Auto wartet auf Ebene zwei. Der Aufzug scheint der schnellste Weg zu sein. Ein Stockwerk weiter oben öffnet er sich nur hin zum Shoppingcenter. Nächste Etage - gleiches Spiel. Demnach wieder runter. Da, noch ein Fahrstuhl, allerdings "Nur für Gäste". Es ist der Zugang zu einem Hotel. Die Odyssee dauert nun schon 20 Minuten. Links vom Aufzug lockt ein Stiegenhaus. Stufe um Stufe geht es hoch, aber ein Ausgang zu den Stellplätzen? Fehlanzeige. Wahllos stößt man eine Tür auf. Tageslicht blendet, Luft strömt in die Lunge. Gutes Gefühl, wieder an der Oberfläche zu sein. Nur - das Auto steht immer noch im Parkhaus. Da kommt die Idee: Einfach die Pkw-Einfahrt entlanglaufen. Vorsichtig, am Rand der Fahrspur, geht es zurück. Drinnen ein junges Paar, auch orientierungslos. Er ruft: "Auch auf der Suche nach dem Auto?" Stummes Nicken, weitersuchen.

Nach geschlagenen 30 Minuten unter der Erde hat man es endlich auf Etage zwei geschafft. Und da wartet brav der blaue Dacia, ganz entspannt. Er ist bereit für das nächste Oberarm-Workout.