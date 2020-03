Die Münchner S-Bahn ist schon ein besonderes Gefährt. Vielleicht einer der wenigen Orte, an denen selbst jetzt noch die gesamte Stadtgesellschaft zusammenkommt. Da sitzt die Rentnerin neben dem kleinen Erstklässler. Und weiter vorne der Junior-Consultant-Manager neben einem anscheinend verwirrten, vor sich hinbrabbelnden Mann. Alles schon da gewesen. Aber dieser eine besondere Fahrgast, der sich am Mittwochabend in die S 4 verirrt hatte, man muss es so sagen, ist eine Weltsensation: der erste Zeitreisende. Dabei hat er sich gut getarnt: Dunkel gekleidet, kräftig gebaut, Bart, Mitte/Ende Dreißig. Selbst an die inzwischen obligatorischen Kopfhörer im Ohr hat er gedacht. Aber - und da verrät er sich - eben jene Kopfhörerkabel führen zu - einem Discman. Die Älteren erinnern sich vielleicht an diese tragbaren CD-Spieler. Die Jüngeren wird die Vorstellung, dass auf eine CD um die 80 Minuten Musik passen, amüsieren.

Aber: Ein Besucher aus der Vergangenheit, hier in München? Ist das überhaupt möglich? Ein gewisser Albert Einstein würde antworten: ja, sicher. Und der soll für solche Fragen schließlich ein Experte gewesen sein, sogar ohne jemals in den Genuss der Münchner Öffentlichen gekommen zu sein. Denn Einstein fand heraus, was später mit Atomuhren in Flugzeugen bewiesen wurde: Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto langsamer vergeht - in Relation zur ruhenden Umgebung - für und in diesem Objekt die Zeit. Dementsprechend könnten Menschen, relativ gesehen, in die Zukunft reisen. Aha. Nun, da das geklärt ist, drängen sich Fragen an den offensichtlich Zeitreisenden auf: Ist er etwa für das fortdauernde Revival der 1980er Jahre verantwortlich? War Amerika damals wirklich "great"? Zeitlich jedenfalls würde das passen, der Discman kam schließlich Anfang der Achtzigerjahre auf den Markt.

Doch bevor sich ein Gespräch entwickeln ließe, ist der Hauptbahnhof erreicht. Die S-Bahn war schneller als gedacht. Wenngleich nicht schnell genug, um selbst in die Zukunft zu springen, was einem die Nachrichtenlage allzu schnell vor Augen führt: Corona, Trump, Kommunalwahl. Beim Lesen der Meldungen wird der Drang umso größer, es dem Unbekannten gleichzutun. Vielleicht kommen Zeitreisende ja auf einen zu und geben Tipps, wenn man sich als Zeitflüchtender zu erkennen gibt. Mit einem geheimen Zeichen: Discmans werden immer noch verkauft.