Da kann eine Klinik einen noch so schönen Namen haben, richtig schön findet man es nicht, muss man sie in kurzen Abständen immer wieder aufsuchen. Zur Sprechstunde, zur konkreten Vorbereitung einer Operation, danach zum Verbinden, Fädenziehen, Nachschauen-Lassen. Immer wieder Wartebereich B, immer wieder eine Nummer ziehen, immer wieder warten, bis die Zahl auf einem der beiden Bildschirme ganz oben erscheint und ein Gong einen aus seinen trägen Gedanken reißt, man schnell alles zusammenrafft und zum zuständigen Anmeldekammerl eilt.

Bis es soweit ist, blättert man in der mitgebrachten Zeitung, beobachtet die Mitpatienten oder ertappt sich dabei, wie die Augen sich ganz unwillkürlich an den Fließtext heften, der auf orangem Grund unter den Wartenummern seine Endlosschleife dreht. Hoffnung auf Merkels Unterstützung bei Besuch in Athen. So steht es da. Winter in den Alpen: Gefangen im Schnee. SPD will mit Grundsicherung Kinderarmut bekämpfen. Streik an drei Flughäfen: Hunderte Flüge fallen aus. Trump beendet Treffen mit Demokraten abrupt.

Beim ersten Besuch geht das alles hier rein und da raus. Beim zweiten merkt man auf: Diese "News" können nicht up to date sein. Beim dritten Mal flimmert im Wartebereich B immer noch die alte Leier, man kann sie fast auswendig und macht sich einen Spaß draus zu überlegen, in welchem Monat das alles wohl wahr war.

Heute ist zwar der Text immer noch da, doch sonst ist alles anders, und man weiß sicher: Dies waren Nachrichten aus einer anderen Zeit, einer ohne Corona-Krise. Damals war nicht alles gut, aber besser. Bloß gut, dass es wenigstens dem eigenen Fuß langsam besser geht.