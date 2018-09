13. September 2018, 22:18 Uhr Mitten in Fürstenried Nüchterner Platz mit neuen Seiten

Im Bodenplatten-Karree dürfte kaum etwas die Wohnlichkeit mehr fördern als greifbare Literatur: Ein Bücherschrank soll her am Schweizer Platz

Kolumne von Jürgen Wolfram

Die Wassertemperatur der Badeseen um München sinkt rapide. Höchste Zeit, an die Pflasterstrände der Stadt zurückzukehren. Doch dazu müsste man sie erst einmal wiederfinden. Kurz nach dem Überschreiten der Stadtgrenze zwischen Neuried und Fürstenried West sollte eigentlich der Schweizer Platz in Sicht kommen. Doch der, ohnehin wirkungsmindernd flankiert von Ladenzeile, Busbahnhof, Taxistand und mittwochs obendrein von den Verkaufswagen des Wochenmarktes, hat offenbar den letzten Rest Wahrnehmbarkeit eingebüßt. Denn nun ist er zusätzlich umstellt von Wahlplakaten; es tobt die Schlacht der Landtagskandidaten um Fürstenried. Manchmal tauchen die Bewerberinnen und Bewerber fürs Maximilianeum sogar persönlich aus dem Verkehrslärm auf und verkörpern die Mitte, die dem Geviert ansonsten völlig fehlt. Keine Stele, keine Statue? Macht nichts, ich steh' ja hier und kann nicht anders, denkt sich der Wahlkämpfer. Ob spätestens dann ein Fall von Zweckentfremdung vorliegt, wäre zu prüfen.

Denn wie jedermann wissen sollte, gehört der Schweizer Platz eiligen Passanten sowie jenen, deren Hände Bierflaschen nur schwer wieder loslassen. Muss aber nicht so bleiben. Der Bezirksausschuss hat eben erst beschlossen zu prüfen, ob dort nicht ein zweiter öffentlicher Bücherschrank aufgestellt werden könnte; der andere harrt in Thalkirchen der Leser. Duplizität ist in diesem Fall zwar eigentlich nicht vorgesehen und in keinem anderen Münchner Stadtbezirk anzutreffen. Dass der architektonisch stocknüchterne Mittelpunkt von Fürstenried West einen kulturellen Einschlag gut vertragen könnte, wird aber niemand ernstlich bestreiten. Im Bodenplatten-Karree dürfte kaum etwas die Wohnlichkeit mehr fördern als greifbare Literatur. Heißer Tipp noch von dieser Seite: Mal wieder zu Autoren greifen, die an den Namensgeber erinnern. Solchen aus der Schweiz.