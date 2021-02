Glosse von Anita Naujokat

Die eisige Kälte kommt einem gerade recht. Schon seit Tagen quält einen der Gedanke, endlich den Kühlschrank abtauen zu müssen. Ginge ja auch nebenbei im Home-Office. Frau ist ja multitaskingfähig, und mehr als zehn Dinge gleichzeitig zu erledigen, hat sie beim häuslichen Arbeiten noch mal optimiert. Doch so ein Kühlschrank ist heikel. Zu sehr vertieft in die eine oder andere Geschichte, denkt man vielleicht nicht mehr daran, die Schüssel unter dem Abtropfloch zu leeren. Hat dann ein vom Eis befreites Gerät und zusätzlich eine Überschwemmung. Viel zu oft hat man ja erlebt, wie Kollegen während der Video-Schalte hektisch aufgesprungen sind, weil sie den Brotteig im Backofen vergessen hatten. Und wie peinlich wäre es, dem Interviewpartner am Telefon mitten im Gespräch sagen zu müssen: "Moment, mein Wasser läuft gerade über". Also lieber einen freien Tag abwarten.

Aufgeschoben hatte man die Prozedur, die immer mit penibelsten Säuberungsaktionen an Fächern, Gittern und Ritzen einhergeht, auch immer, weil man es trotz aller guten Vorsätze nicht geschafft hatte, Kühlschrank und Eisfach noch leer zu futtern. Denn wohin mit dem ganzen Zeug, ohne dass es aufweicht und verdirbt. Und dann die Gelegenheit. Eine Eiskammer vor der Tür. Erbsen, Bohnen, schon geschnippelte Überbleibsel für allerlei Suppen, Kräuter und so manches eingefrorene Überraschungspäckchen aus den hintersten Winkeln wandern in Kühltüten aus den Tiefen des Eisfachs direkt in den Frost auf der Terrasse. Und ja, auch die Fischstäbchen sind zu retten. Die hatte man schon als Kind allen guten Ernährungsratschlägen zum Trotz dem heimischen Karpfen vorgezogen.

Jetzt gilt es, das improvisierte Auffangbecken und die Ausbeute draußen mit Argusaugen zu bewachen. Denn die im Hinterhof residierenden Eichhörnchen scheuen vor nichts zurück. Graben Blumentöpfe um und haben sicher auch kein Problem damit, die Verwandtschaft mit ihren schnalzenden Tjuck-Tjuck-Tjucks über die plötzliche Fülle vermeintlicher Futterbeutel zu informieren. Ganz zu schweigen von den Nachbarkatzen, die sich über jede Abwechslung freuen.

Irgendwann ist das Abtauen dann doch zu Ende. Frühling, du kannst kommen.