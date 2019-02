6. Februar 2019, 16:43 Uhr Mittelsendling Polizei entdeckt Toten - niemand hatte ihn vermisst

Die Leiche des Mannes lag vermutlich bereits vier Monate in seiner Wohnung. Nach Schätzungen sterben bis zu tausend Münchner jedes Jahr einsam.

Es war ein einsamer Tod, mitten in München: Weil ein Hausarzt nach einem Patienten suchte, hat die Polizei einen Mann entdeckt, der möglicherweise schon mehr als vier Monate tot in seiner Wohnung im Stadtteil Mittersendling lag. Niemand hatte den ledigen, 69 Jahre alten gebürtigen Südtiroler vermisst.

Auch im Haus an der Murnauer Straße, in dem 25 Mietparteien leben, galt der ehemalige Maschinenbauer als Einzelgänger ohne soziale Kontakte. Zuletzt war er am 19. September lebend gesehen worden, als er bei seinem Arzt zur Behandlung war. Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, ob der Tote Verwandte hatte.

Woran der 69-Jährige starb, ist noch unklar. Eine Nachbarin erzählte am Mittwoch, sie habe bereits in einem anderen Mietshaus in Neuhausen Ähnliches erlebt. Kein Einzelfall: Zu fünf bis zehn Todesfällen mit ungeklärter Ursache wird der Kriminaldauerdienst an jedem Tag gerufen. Und immer seien Fälle darunter, bei denen die Toten schon längere Zeit unbemerkt in ihrer Wohnung liegen, heißt es aus dem Polizeipräsidium.

Nach Schätzungen sterben bis zu tausend Münchner jedes Jahr einen solchen einsamen Tod. Erst Ende Januar hatte die Polizei in einer Wohnung in Obersendling eine Tote gefunden, die bereits zwei Monate zuvor gestorben war. Auch sie war von niemandem vermisst worden.