Er war sehr betrunken und er hatte sehr großes Glück. Ein 32-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 22 Uhr im U-Bahnhof Moosfeld in den Gleisbereich gestürzt. Weil er so stark alkoholisiert war - die Polizei stellte später vier Promille fest - gelang es ihm nicht, wieder auf den Bahnsteig zu kommen. Passanten halfen ihm und zogen ihn nach oben, wie die Polizei berichtet. Zudem riefen sie einen Krankenwagen. Als sich die Rettungskräfte um den Mann kümmerten, spuckte er in Richtung der Helfer und verhielt sich auch sonst "sehr aggressiv". Polizeibeamte mussten ihn erst fesseln, dann wurde er in den Rettungswagen gebracht. Beim Sturz hatte sich der 32-Jährige eine Platzwunde zugezogen, die in einem Krankenhaus versorgt wurde.