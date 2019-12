Angeblich um ein spektakuläres Video zu drehen, ist ein 46-jähriger Autofahrer nachts waghalsig durch die Stadt gerast. Sein Wagen war voll besetzt, neben dem Münchner saß seine Ehefrau, auf den Rücksitzen seine Tochter sowie seine Schwägerin, beide 20 Jahre alt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, raste der Mann am Sonntag kurz nach Mitternacht an einem Streifenwagen vorbei. Er fuhr dicht auf andere Autos auf, wechselte immer wieder wild die Spur und beschleunigte auf bis zu 120 Stundenkilometer. An der Verdistraße wurde er schließlich gestoppt. Als Begründung für seine Raserei sagte er laut Polizei, dass seine Frau ein Video machen wollte. Die Beamten beschlagnahmten nicht nur die Mobiltelefone, sondern auch gleich Auto und Führerschein.