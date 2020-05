Insgesamt drei Personen sind in den vergangenen Tagen bei Verkehrsunfällen in München schwer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr, als ein 37-jähriger Autofahrer von der Theresienhöhe links in die Straße Alter Messeplatz einbiegen wollte. Dabei stieß er mit dem Kleinkraftrad eines 43-Jährigen zusammen, dieser erlitt beim Sturz schwere Verletzungen. Knapp eine Stunde später fuhr ein 24-jähriger Münchner mit dem Fahrrad auf den Radweg an der Würmtalstraße in Großhadern. Zur selben Zeit wollte der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters vom Petunienweg in die Würmtalstraße einbiegen. Laut Polizei kollidierte er dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Radler, der schwer verletzt wurde. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 82-jähriger Münchner zu, der am Donnerstagmittag mit dem Rad auf der Senftenauerstraße unterwegs gewesen war. Eine 37-jährige Münchnerin, die rechts abbiegen wollte, erfasste ihn mit ihrem Auto.