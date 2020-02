Kalter Wind hält Cafébesucher meist davon ab, sich im Winter draußen hinzusetzen. Es sei denn, der Besitzer stellt Heizstrahler auf. Dass die Stadt darin in der mitteleuropäischen Winterzeit ein Problem sieht und Heizstrahler auf öffentlichem Grund nur in der Sommerzeit gestattet, missfällt der CSU. In einem Antrag "zur dringlichen Behandlung" drängte CSU-Stadtrat Thomas Schmid in der Vollversammlung am Mittwoch darauf, diese Einschränkung zu überdenken. In Hinblick auf den CO₂-Ausstoß sei die Regelung zwar verständlich. Aus seiner Sicht seien jedoch elektrische Heizpilze, die mit Öko-Strom versorgt werden, unproblematisch. Dieser Vorstoß befeuerte sogleich die Fantasie. FDP-Stadtrat Michael Mattar befand, München sollte auf jeden Fall versuchen "die nördlichste Stadt Italiens zu bleiben" und es den Leuten möglich zu machen, sich auch in der Winterzeit draußen hinzusetzen. Mattars Vorschlag, man möge die Öko-Strom-Heizstrahler doch wenigstens bis 20 Uhr auch im Winter erlauben, fand jedoch keine Mehrheit. Die ÖDP nahm den Antrag zum Anlass, Heizstrahler generell zu verurteilen. Welcher Strom durch die Leitung fließt, sei nämlich nicht zu überprüfen, solange das Münchner Stromnetz nicht zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt wird. Die Mehrheit beschloss, an der bisherigen Regelung festzuhalten.

© SZ vom 20.02.2020 / kel Feedback