Sein vermeintliches Recht auf laute Musik verteidigte ein Fahrgast in einem Bus mit dem Nothammer. Der 31-Jährige war am Freitagmittag mit einem 23-Jährigen in einem Linienbus im Münchner Norden in Streit geraten. Er wollte die Lautstärke seines Musikgerätes nicht verringern. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann handgreiflich, auch gegenüber anderen Fahrgästen. An der Haltestelle Aschenbrennerstraße stiegen alle aus. Die verständigte Polizei nahm den 31-Jährigen fest. Nun wird unter anderem wegen Körperverletzung und Missbrauch von Nothilfemitteln gegen ihn ermittelt.