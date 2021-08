An seinem 21. Geburtstag ist ein Münchner mit mehr als 100 Stundenkilometern durch den Münchner Norden gerast. Beamte der Polizeiinspektion 47 aus Milbertshofen trübten die Feierlaune des jungen Mannes erheblich. Sie führten nämlich in der Ingolstädter Straße Tempomessungen durch - an Stellen, an denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer beträgt. Um 21 Uhr stoppten sie dort einen VW mit einer Geschwindigkeit von 107 "Sachen". Fahrer war der gerade 21 gewordene Mann aus München. Für seine Raserei erwarten ihn nun ein Bußgeld voraussichtlich in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Raserei führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Vier Menschen sind vergangenes Jahr bei innerstädtischen Geschwindigkeitsunfällen in München getötet und 32 schwer verletzt worden. Insgesamt 287 Unfälle passierten, weil Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren.