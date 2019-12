Der Wirt eines griechischen Lokals in Kirchheim ist am frühen Montagmorgen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Als er gegen 1.20 Uhr aus seiner Gaststätte zur darüber liegenden Wohnung ging, hätten im Flur zwei mit Sturmhauben maskierte Männer auf ihn gewartet, berichtete das 44 Jahre alte Opfer der Polizei. Einer der Räuber habe eine Machete in der Hand gehabt, der andere eine Faustfeuerwaffe. Sie zwangen den Mann, die Wohnung und dort den Tresor zu öffnen. Als der 44-Jährige sich wehrte, wurde er mit der Machete an den Händen verletzt. Die Täter fesselten ihr Opfer mit Klebeband, sperrten die Zimmertür zu und flüchteten. Durch Rufe konnte der Gastwirt nach Polizeiangaben seine Angestellten auf sich aufmerksam machen, die noch im Lokal beschäftigt waren. Sie befreiten ihn und riefen die Polizei. Eine sofortige Großfahndung in Kirchheim blieb ergebnislos. Der kräftigere der beiden Angreifer soll mit schwäbischem Akzent gesprochen haben, der zweite, schlanke, mit südosteuropäischem. Das Opfer wird im Krankenhaus behandelt. Ermittlungen führt das Kommissariat 21, Telefon 089/29100.