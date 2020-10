In Abwesenheit ihres Patienten hat sich eine Pflegerin in der Nacht auf Freitag an dessen häuslichem Tresor zu schaffen gemacht. Nachbarn hatten gegen 0.15 Uhr die Polizei zu einem Haus in Solln gerufen, nachdem ihnen der Schein einer Taschenlampe aufgefallen war und sie wussten, dass der Hausherr im Krankenhaus war. Die Polizei umstellte das Anwesen. Nach kurzer Zeit habe eine 55-jährige Frau die Türe geöffnet, die sich als Pflegerin vorstellte, hieß es im Polizeibericht am Sonntag. Den Beamten fiel allerdings auf, dass ein brenzliger Geruch aus der Wohnung drang. Als sie nachsahen, fanden sie ein Brecheisen und einen Winkelschleifer, mit dem offenbar jemand vergeblich versucht hatte, einen Tresor in der Wand aufzuflexen. Im Keller stießen die Beamten auf den 66-jährigen Ehemann der Pflegerin, der sich dort versteckt hatte. Beide wurden festgenommen und angezeigt, nach Zahlung einer Sicherheitsleistung aber wieder entlassen.