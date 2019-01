21. Januar 2019, 18:37 Uhr Mit der Kamera an der Wand Die Gratwanderung des Schattenmanns

Werner Bertolan aus Glonn dreht Filme über die Huberbuam und ihre Extremklettertouren. Dabei ist er nicht nur als Regisseur gefragt - sondern auch als Bergsteiger und Teilzeitpsychologe. Über die Abenteuer auf der anderen Seite der Kamera

Von Korbinian Eisenberger

Als das Unglück seinen Lauf nimmt, hat er die Szene gerade abgedreht. Der Regisseur Werner Bertolan und seine Kameramänner packen zusammen, da passiert es. Bertolan steht im Wald, als plötzlich sein Handy klingelt. Der Seilpartner des Protagonisten ist dran: "Der Tom is' abg'stürzt." Sekunden, die sich wie Stunden anfühlen. Dieser Moment unweit vor dem Wandfuß. Dieses Wissen, dass dort nun ein Mann liegt, der ihm gerade noch in die Kamera gelächelt hat. 16 Meter tief ist der Extremkletterer Thomas Huber nach unten gekracht - ein Sturz, den man kaum überleben kann. Bertolan sagt: "Ich bin nur noch losgerannt."

Das Drama vom Absturz des Thomas Huber an seinem Hausberg wurde im Juli 2016 landesweit in den Zeitungen vermeldet. Geschichten über Alexander und Thomas Huber, die von allen oft nur die Huberbuam genannt werden und die zu den besten Sportkletterern der Welt gehören, wurden vielfach niedergeschrieben und unzählige Male verfilmt. Wenig bekannt ist hingegen, welche Dinge sich auf der anderen Seite der Kamera abspielen. Dort, wo seit Jahrzehnten Werner Bertolan aus Glonn steht. Ein Journalist, Filmemacher und Regisseur. Aber auch Sportler, Teilzeitbergsteiger - und in dieser Funktion oft als Psychologe gefragt. Besonders dann, wenn es am Berg extrem wird.

Derzeit arbeitet Werner Bertolan mit Thomas Huber (im Bild) an einem neuen Film. (Foto: Timeline-Production)

Ein Tag Mitte Januar, eine Wohnung in Glonn. Hier im Ort ist er aufgewachsen, ehe er jahrzehntelang um den Globus reiste und Filme drehte. Hier lebt er nun wieder, im Basislager für seine Filme, Touren und Begegnungen. Eigentlich hätte er dieser Tage auf der Zugspitze drehen wollen, für eine TV-Dokumentation, mit Hubschrauber und Drohne. Der Sendetermin rückt näher, doch der Schnee und die Lawinengefahr in den Alpen haben die Pläne der Filmcrew durchkreuzt. "Das Wetter ist in meinem Beruf der größte Stressfaktor."

So sitzt Bertolan stattdessen in Jeans und Pullover im Wohn- und Arbeitszimmer. Leben und Beruf, das war bei ihm immer eng miteinander verknüpft. Und doch lässt kaum etwas darauf schließen, dass hier eine Koryphäe des Bergfilms daheim ist. Ein Bücherregal mit dem Foto seiner Tochter, eine Küche mit einer Kaffeemaschine. Der einzige Hinweis findet sich auf seinem Schreibtisch, wo der Bildschirm flackert: ein Drehbuch, mit Szenen für seinen neuesten Film. Daran bastelt er gerade.

Werner Bertolan (mit Zettel) reist um den Globus, um Filme zu drehen. (Foto: Nomai Baumgartl)

Werner Bertolan ist 58 und hat jahrzehntelang Filme für große TV-Sender gedreht, Sendungen moderiert, ZDF, BR, Servus TV, Arte, Sat 1, ARD. 2017 erschien "Bluat is dicka wia Wossa" - der Film zeigt das vom Klettern geprägte Leben der Huberbuam von einer bis dato nicht gesehenen Seite: Regisseur Bertolan beleuchtet die enge, aber durchaus komplizierte Beziehung der Brüder. Anders als in bisherigen Filmen geht es weniger um bergsteigerische Errungenschaften, als vielmehr um zwei sehr unterschiedliche Menschen, die gemeinsam ihr Dasein meistern. Oder wie es Bertolan ausdrückt: "Das ist kein Kletterfilm, sondern ein Film über das Leben."

Bertolan hat Preise gewonnen, darunter 2013 die "Kamera Alpin in Gold" für ein Porträt des Bergfilmers Leo Dickinson, eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Szene. Dazu, dass er die Urkunde aus der Schublade holt, muss man ihn aber fast zwingen. Am Berg, sagt er, da gehe es nicht um ihn. "Wichtig ist alles andere." Dass sich die Menschen vor seiner Kamera gut fühlen. Merken, dass da einer genau nachhakt. Vor dem Dreh mit den Huber-Brüdern habe er alle ihre Bücher gelesen, sagt er. Erst nach akribischer Vorbereitung geht es hinauf in die Berge - mit ihren Höhen und Tiefen.

Am Berg ist Werner Bertolan mit Kamerateams und Drohnenfilmern unterwegs, deren Geräte schutzbedürftig sind. (Foto: privat)

In zwei Jahren wird Bertolan 60 Jahre alt. Doch der Mann, der von Drehs in chilenischen Bergdörfern und auf hawaiianischen Vulkanen berichtet, könnte als zehn Jahre jünger durchgehen. "In meinem Job muss ich topfit sein", sagt er. Derzeit ist er allein mit Thomas Huber unterwegs, geplant ist ein Film über dessen großes Ziel: die Besteigung des Latok I in Pakistan über den Nordgrat bis zum Gipfel. Keinem Menschen ist das je gelungen.

Wie funktioniert diese Beziehung zwischen Bertolan, Berg und Mensch? Ein Anruf bei Thomas Huber. Bertolan verknüpfe große Geschichten mit kleinen Gedanken, sagt Huber. Behutsam, mit einem Gespür für Grenzen: Welche Szene gehört auf die Leinwand - welche ins Archiv? "Wenn es einen Regisseur gibt, dem man vertrauen kann", sagt Huber, "dann ist das der Werner."

Bald wird es für Werner Bertolan wieder hinaufgehen, es fehlen nur noch wenige Bilder für einen Film, fünf Minuten von mehr als 40. Bertolan stellt darin die Frage, ob der Berg ein besserer Ort ist, um Entscheidungen zu treffen. Er erzählt, wie er dafür Biathletin Laura Dahlmeier bei einer Gratwanderung interviewt hat. Er spricht über Momente, für die er sich per Hubschrauber in die entlegensten Felsen fliegen lässt. Dort, wo es für Profis interessant wird - und wo er an seine Grenzen stößt.

Werner Bertolan, 58, in seiner Glonner Wohnung. (Foto: Christian Endt)

In der Bergsteigerszene werden die Huber-Brüder verehrt wie Helden, Alexander und Thomas Huber füllen mit ihren Vorträgen seit Jahren Säle in ganz Europa. Bertolan begegnet aber auch Menschen, die darin vor allem den Wahnsinn sehen, dass zwei Familienväter für ihren Sport regelmäßig alles riskieren. "Und Du unterstützt das noch." Diesen Satz höre er immer wieder. Was nach Harakiri klingt, erklärt er so: Wenn er in Glonn auf dem Bürgersteig geht, hat er keine Angst, von der Gehsteigkante zu fallen. "Und wenn der Thomas irgendwo auf einem ausgesetzten Berggrat geht, ist das für ihn völlig normal." Aber ja, sagt Bertolan, es stimmt. "Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, damit sie es besser spüren".

Der stärkste Muskel ist der Kopf. Diesen Satz hat der Extrembergsteiger Wolfgang Güllich geprägt. Bertolan sagt: "Die Unfälle passieren nicht in den schwierigen Kletterpassagen." Sondern am Brendlberg beim Abseilen. Wenn Routine die Konzentration verdrängt, wenn der Kopfmuskel versagt. Wolfgang Güllich starb mit 31 Jahren. Er kam nicht beim Klettern ums Leben, sondern bei einem Autounfall.

Bertolan dreht nicht nur Bergfilme, fast immer aber steht bei ihm ein Mensch im Mittelpunkt, oft auf der Suche nach Grenzerfahrungen. "Das fasziniert mich", sagt Bertolan. Auch weil er selbst im Leben Grenzen überschreiten muss. Für seine Geschichten war er im Jemen, in Sibirien, in der Südsee und in Alaska, kaum ein Erdteil, den er nicht mit Kamerateams bereist hat.

So mancher würde ihn als besessen bezeichnen, so wie den Besessenen Thomas Huber. Der hat Bertolan einmal bescheinigt, dass er sich beim Dreh so sensibel verhalte wie ein Psychologe. Vor zweieinhalb Jahren am Brendlberg, da hatte der stärkste Muskel bei Thomas Huber einen Aussetzer. Er hatte einen Anfängerfehler begangen, der ihn durchs Seil rutschen ließ. Huber fiel tief. Doch krachte er nicht auf Fels, sondern landete wie durch ein Wunder in einer Böschung. Huber erinnert sich, wie er dalag und der Werner ankam, den Notizblock längst weggeworfen, und sagte: "Tom, es ist alles gut."