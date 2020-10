"Mit dem Bus in die Berge" vom 19./20. September und Leserbrief "Bahnnetz ausbauen" vom 26./27. September:

Der Andrang auf die Berge und Seen in Oberbayern mit Autos hat zu Überlegungen geführt, wie man Ausflügler in Bahn und Bus bringen könnte. Die BOB ist an Wochenenden oft voll, Regionalbusse fahren aber oft fast leer. Die meisten Menschen setzen sich vor ihrer Haustür bequem ins Auto. Sie machen sich auch nicht die Mühe, Fahrpläne zu studieren, obwohl das mit jedem Handy geht. Und Geld für ein Ticket ausgeben geht gar nicht, weil man ja schon das Benzin im Tank hat. So fahren häufig sogar Alpenvereinsgruppen mit mehreren Autos zum Berg. Auch gutwilligen Menschen wird es jedoch schwer gemacht, "öffentlich" zu fahren. Ich zähle einige Hindernisse auf, die beseitigt werden sollten. Montags bis freitags darf vor 9 Uhr kein Fahrrad in U- und S-Bahn mitgenommen werden, günstige Bayerntickets und Tagestickets von Oberlandbahn und Meridian gelten montags bis freitags nicht vor 9 Uhr. Wer eine ordentliche Tour machen will, fährt aber nicht erst um 9 Uhr los, und am Nachmittag darf das Fahrrad wieder nicht mit. Die 9-Uhr-Beschränkung soll weg, wie bereits beim MVV-Seniorenticket. Es muss ein bequemes und günstiges Ticket für Oberlandbahn und Meridian geben als Ergänzung zum MVV-Ticket, das viele bereits im Abo haben. Von einer Erweiterung des MVV-Tarifgebietes in die Ausflugsgebiete wird geredet, aber es geschieht nicht. Gruppentickets müssen günstige Preise haben, denn sonst siegt immer das Auto, in dem es egal ist, ob eine oder vier Personen mitfahren. Michael Müller, Garching