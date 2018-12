10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Mit Bus und Taxi ins Moos Abgeschnittener Airport

Flughafen war zum Wochenstart nicht per S-Bahn erreichbar

Schon am Sonntagabend hatte der Flughafen München via Facebook Reisende darauf hingewiesen, dass auch die S1 und die S8 zum Flughafen vom Bahnstreik betroffen sein würden, am Montag wurde die Warnung in den frühen Morgenstunden wiederholt: "Aktuell fahren keine S-Bahnen zum Flughafen. Massive Einschränkungen auch auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof. Informiert Euch bitte unbedingt vor Reiseantritt auf der Website der S-Bahn München über den aktuellen Status."

Ein provisorischer Taxi-Shuttle zwischen Feldmoching und Flughafen sowie zwischen Ostbahnhof und Flughafen sollte das Chaos einigermaßen in Grenzen halten, an den Expressbussen der Lufthansa am Hauptbahnhof bildeten sich lange Schlangen. Informationen zum Bahnstreik fand man auch auf der Homepage des Flughafens. "Wir haben alle Kanäle genutzt, um den Passagieren mitzuteilen, dass da was droht und sie für die Fahrt mehr Zeit als üblich einplanen müssen", sagte Florian Steuer von der Flughafen-Pressestelle. Das war dann wohl bei den meisten auch der Fall. "Vom Bahnstreik selbst haben wir nichts gespürt", sagte dazu Lufthansa-Sprecherin Bettina Rittberger. Die Passagiere seien rechtzeitig informiert worden und hätte sich darauf eingestellt. Allerdings habe das Wetter in den frühen Morgenstunden vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ein Schneesturm hat das Vorwärtskommen mit dem Auto erschwert. So haben etliche ihren Flug verpasst", erklärte Rittberger. Aus Kulanz seien die Betroffenen aber auf den nächsten Flug umgebucht worden.