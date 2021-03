73 Stundenkilometer mehr auf dem Tacho als erlaubt: Ein 19-Jähriger ist am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Ingolstädter Straße in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Wo 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, fuhr der Mercedesfahrer 123. Die Polizei hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Auf den Raser kommt eine hohe Strafe zu: 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten sieht der Bußgeldkatalog für solche Vergehen vor. Sogar eine Verdoppelung des Bußgeldes sei möglich, weil wegen der hohen Geschwindigkeit ein Vorsatz unterstellt werden könne, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige befand sich noch in der Probezeit.