Ein 18-jähriger Münchner hat sich an Heiligabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mechatroniker fuhr in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Pkw mit aufgeblendetem Fernlicht auf der Staatsstraße in Richtung Aying, als ihm ein Streifenwagen entgegen kam. Weil der junge Mann nicht abblendete, machte der 31-jährige Polizeibeamte kehrt und wollte den Fahrer einer Polizeikontrolle unterziehen. Doch statt zu stoppen, gab der junge Mann Gas und raste mit überhöhter Geschwindigkeit nach Aying. Kurz darauf bremste er jedoch so abrupt ab, dass der Polizeibeamte hinter ihm nicht mehr bremsen konnte und das Fluchtauto rammte. Bei dem Unfall wurde jedoch niemand verletzt. Der 18-Jährige hatte nach Polizeiangaben etwa 1,7 Promille im Blut, seinen Führerschein war er in der Weihnachtsnacht los.