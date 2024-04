Interview von Sonja Niesmann

"Ich seh' gar nichts mehr außer Misteln", scherzt Vera Donata Wesinger. Die 31-Jährige hat ein Geografie-Studium abgeschlossen, anschließend noch Landschaftsarchitektur an der TUM in Freising studiert. Seit 2022 arbeitet sie bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in der Gärtenabteilung und ist dort unter anderem zuständig für Sonderprojekte wie etwa das "Mistel-Monitoring". Das ist ein gemeinsames Pilotprojekt der Gärtenabteilung und ihres "Baum-Management/Kompetenzstützpunkts München" sowie der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Ein Spaziergang im Nymphenburger Schlosspark, durch die Allee am Mittelkanal mit ihren mehr als 400 Linden. Einige davon sind über 200 Jahre alt, stammen also aus der Zeit, als Friedrich Ludwig von Sckell die Gartenanlage umgestaltet hat.