Detailansicht öffnen Für die katholische Kirche ist das ungenügend aufgearbeitete Missbrauchsthema noch immer ein Blick in einen Abgrund. (Foto: Andreas Gebert/dpa)

"Hinter der Mauer des Schweigens" vom 20./21. Juni und "Schwarze Pädagogik" sowie "Angst unter dem Kreuz" vom 10./11. Juni:

Christliche Erziehung

Auf "Schwarze Pädagogik" von Bernd Kastner möchte ich aus eigener Erfahrung antworten. Der Artikel beschreibt ausführlich die angebliche "Schwarze Pädagogik" unter Seminardirektor Engelbert Siebler (1937 bis 2018), der 1986 Weihbischof der Erzdiözese wurde. Der in der Erziehungswissenschaft gängige Begriff "Schwarze Pädagogik" steht für einen Erziehungsstil, bei dem sich der Erzieher durch Einschüchterung, Gewalt und Erniedrigung des Schülers selbst erhöht. In dem langen Artikel von Bernd Kastner finden sich nur zwei Sätze, die den Vorwurf zu entkräften scheinen: "Einer teilt mit: ,Ich kann mich wirklich an keine Situation erinnern, in der ich einen ,problematischen' Erziehungsstil erlebt habe.' Von sexuellem Missbrauch berichtet niemand..."

Ich war neun Jahre Schüler im Erzbischöflichen Studienseminar Traunstein. Während dieser Zeit wurde ich weder psychisch noch physisch missbraucht. Es ist selbsterklärend, dass bei circa 180 Seminaristen die Erzieher (Priester, die auf diese Aufgabe leider nur unzureichend vorbereitet wurden) nicht in jeder Situation den Bedürfnissen jedes Schülers zu hundert Prozent gerecht werden konnten. Selbst Benedikt XVI. sieht seine Seminarzeit auch kritisch. Von der idealen Erziehung mit hundert Prozent Wohlfühlfaktor zu schwärmen, ist weltfremd. Auch am staatlichen Chiemgau-Gymnasium in Traunstein, das alle Seminaristen besuchten, gab es die nicht.

Bischof Siebler erlebte ich, als er noch das Traunsteiner Seminar leitete, als geradlinigen, offenen und kritikfähigen Menschen, der uns schulisch, musisch und sportlich zu fordern und fördern wusste und uns dabei Werte vermittelte, die - das kann ich von mir und einigen vertrauten Klassenkameraden sagen - uns nachhaltig positiv geprägt haben. Vor allem schätze ich an ihm, dass er authentisch war und uns keinen "verlogenen" Glauben vorlebte. Er stand zu seinem Wort, und ich wusste, woran ich bei ihm war. Insgesamt erlebte ich keine "Schwarze Pädagogik", sondern eine glaubwürdige christliche Erziehung.

Es ist nicht meine Absicht, die Glaubwürdigkeit derer, die nun über erlebtes Leid im Traunsteiner Seminar sprechen, in irgendeiner Weise zu schmälern. Es schmerzt mich, wenn Mitschüler schlimme Erinnerungen an jene Zeit haben. Aber zur Aufarbeitung der teils dunklen Vergangenheit der Kirche gehört meiner Überzeugung nach auch, denen Gehör zu schenken, die ihre Bildung in kirchlichen Institutionen als bereichernd erfahren haben.

Journalismus kann in guter Absicht Anwalt eines Opfers sein, er macht jedoch auch andere zum Opfer, wenn er unter maximaler PR-Wirkung Menschen an den Pranger stellt, ohne dass deren schuldhaftes Handeln zweifelsfrei erwiesen ist.

Der enorme Aufwand, mit dem das Versagen kirchlicher Einrichtungen jetzt erneut thematisiert wird, zeigt, dass die kirchliche Aufklärungsarbeit, die zwar in zahlreichen Regionen, wie zum Beispiel im Bistum Regensburg, vorbildlich ist, vielfach offensichtlich zu halbherzig und zu langsam erscheint. Der Wunsch nach Aufklärung und Gerechtigkeit ist jedem Christen wichtig, da Umkehr und Glaube anders nicht möglich sind. "Heuchler" tadelte Jesus scharf.

Dr. med. Karl Kudorfer, Altomünster

"Sprungbereite Feindseligkeit"

In drei Artikeln im Münchner Teil der SZ hat die SZ das Erzbischöfliche Studienseminar St. Michael in Traunstein der Öffentlichkeit vorwiegend so präsentiert, dass der Verfasser Bernd Kastner zwei Betroffene ('Kurz' und ' Härtl') zu Wort kommen lässt, die die Härte des Internatslebens nicht oder nur schwer ertragen konnten, dabei einer auch sexuellen Missbrauch erleiden musste. Um es klar vorweg zu sagen: Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen, und das Versagen der kirchlichen Stellen beziehungsweise Orden in dieser Sache "ist nicht zu beschönigen" (Bruder Andreas Murk).

Was mir an den drei Artikeln aber absolut missfällt, ist die Art der Aufmachung: drei volle Seiten (!) verwenden Sie für die präzise bis minutiöse Darstellung der Recherche. Der ohnehin mit Missbrauch und allem Drumherum vollgeladene Müllwagen der Kirche wird noch einmal hochgefahren, wohl zur Bekräftigung der Falldarstellung. Das riesige Bild auf der Titelseite vom 10./11. (Münchner Teil) mit dem nächtlich erleuchteten Dom und dem Kreuz in der Mitte und der dazu "passenden" Überschrift des Artikels! Ein nicht zu überbietendes Ärgernis ist der Zeitpunkt, zu dem diese Artikel erschienen sind: In einer Feiertagsausgabe, zum Fronleichnamsfest, einem Hochfest der katholischen Kirche. Das sitzt wirklich!

Aber es passt zu Ihrer Zeitung. Wo und wann immer es möglich ist, der katholischen Kirche eins überzubraten, heizen Sie an, mit "sprungbereiter Feindseligkeit", wie das Papst Benedikt XVI. nach der Affäre um Bischof Williamson empfunden hat. So ist die subtile, unterschwellige Botschaft dieser Artikel an die Leser: Was sucht ihr noch in dieser Kirche? Tretet aus! Diese tragischen Geschichten in das Fronleichnamsfest hinein aufzurollen, ist nicht nur geschmacklos, es ist unanständig und verletzend. Auch ein Missbrauch?!

Heribert Wiesheu, Marktl

Hilfe, das Schweigen zu beenden

Dies ist in kurzen Abständen inzwischen der dritte Artikel, in dem Missbrauchsopfer sich Ihnen anvertrauen und in dem Sie Ihnen helfen, das Schweigen zu beenden. Dafür ganz herzlichen Dank. Rolf Milasta, München

Allein, es fehlt der Glaube an große Aufklärung

Da hat sich die römische Kirche aber ein "Virus" besonderer Art eingefangen, und dies nicht erst seit gestern. Es lässt sich seit Jahrhunderten verfolgen, wie Prof. Hubert Wolf (Kirchenhistoriker) dies selbst in Rom recherchiert hat. Die Missbrauchsfälle sind nie grundlegend aufgearbeitet worden. Jetzt sollen sie alle geklärt werden. Wer glaubt daran, nach diesen vielen Ablenkungsmanövern von Marx und auch von Woelki und anderen. Mit der jetzt getroffenen Aufarbeitungsvereinbarung mit der Bundesregierung stellt sich folgende Frage: Aus welchen Geldquellen der Kirche werden die Missbrauchsopfer entschädigt? Es sind doch hoffentlich keine Kirchensteuern, sondern die Ersparnisse der Missbrauchs-Täter.

Bin gespannt, wie lange sich der gesamte Prozess noch hinzieht. Zeit hat ja Rom immer im Überfluss gehabt. Es ist eine unsägliche Geschichte, die auch mit der Jahrhunderte alten Symbolik nicht zu bewältigen ist. Umkehr ist angesagt und ein dreifaches Mea-Culpa in alle Glaubensrichtungen - und eine umfassende Aufklärung aller Missetaten, von wem auch immer. Für mich ist die katholische Kirche mit diesem Skandal "in Ewigkeit, Amen" vergessen. Glauben heißt "nicht wissen", und mit diesem Nichtwissen werden wir seit Kindheit durch die Zeit geführt. Glaube, Liebe, Hoffnung und Barmherzigkeit bleiben da für den Einzelnen eine hehre Vorstellung, welche selbst die Kirche nicht vorlebt - und das bei diesem geistigen Anspruch. Gerd Hummert, Eschmar